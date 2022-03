Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovo appuntamento con Franco?

Gemma Galgani e il desiderio d’amore

Gemma Galgani non smette di stupire e, nella nuova puntata di Uomini e Donne, è pronta ad accomodarsi nuovamente al centro dello studio per raccontare nuovi dettagli della sua vita privata. Nonostante le delusioni vissute in passato, sia prima che durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, la dama di Torino non ha perso la speranza di trovare l’amore e vivere un sogno come quello che sta vivendo Isabella Ricci che ha annunciato il matrimonio con Fabio Mantovani.

Tina hot su Gemma e Franco a Uomini e Donne/ "Notti di fuoco" e consigli piccanti

Gemma, protagonista del trono over dalla prima puntata della prima stagione, ha vissuto tanti amori in questi anni tra i quali quelli più importanti sono sicuramente quelli con Ennio per il quale aveva lasciato il programma e con Giorgio Manetti con cui ha vissuto una relazione che ha appassionato per tanto tempo il pubblico. Dopo Giorgio, la dama di Torino ha conosciuto altri pretendenti, ma senza incontrare il principe azzurro che aspetta da tempo. Sarà Franco, dunque, quel principe azzurro?

Gemma Galgani 'corteggia' Barù?/ Uomini e Donne, “like tattici” della dama a foto osé

Gemma Galgani e l’appuntamento con Franco

Tra i nuovi cavalieri del parterre del trono over, Gemma Galgani ha mostrato interesse per Franco il quale, dopo un iniziale rifiuto, ha deciso di conoscere meglio la dama di torino uscendo con lei. Nella scorsa puntata del programma di Maria De Filippi, Gemma e Franco hanno raccontato i dettagli della loro uscita ricevendo anche dei consigli particolari da Tina Cipollari. Come starà procedendo la conoscenza tra Gemma e Franco?

Il cavaliere avrà tutte le caratteritistiche che la Galgani cerca in un uomo? Gemma ha più volte ribadito di voler un uomo presente, anche telefonicamente e romantico. Il professor Franco avrà soddisfatto tutte le aspettative di Gemma?

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 19 marzo: Veronica è la nuova tronista!

© RIPRODUZIONE RISERVATA