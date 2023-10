Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovo appuntamento con Maurizio e un bacio…

Gemma Galgani entusiasta di Maurizio

Momento magico per Gemma Galgani che ha cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne da single trovando subito in Maurizio il cavaliere con cui cominciare una conoscenza. Conoscenza che, non solo va avanti, ma rende anche molto felice la dama storica del trono over. Nonostante in tanti le abbiano consigliato di chiudere non fidandosi dell’interesse di Maurizio nei suoi confronti, Gemma ha deciso di seguire il proprio cuore portando avanti una conoscenza che, ad oggi, le sta regalando delle bellissime emozioni. Sin dal primo appuntamento, tra i due è scattato un feeling che ha portato lo stesso Maurizio a decidere di portare avanti la frequentazione.

Il cavaliere, incuriosito dalla personalità di Gemma, l’ha anche portata in Sardegna, su consiglio di Tina Cipollari, trascorrendo con lei dei bei momenti, ma senza cercare il contatto fisico. Contatto fisico che, invece, è arrivato nel successivo appuntamento.

Gemma Galgani, Maurizio e il bacio

Dopo il racconto del bacio tra Aurora Tropea e Marco che hanno anche deciso di concedersi l’esclusiva, nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi inviterà Gemma Galgani e Maurizio al centro dello studio. La dama e il cavaliere hanno trascorso altri momenti insieme nel corso dei quali è finalmente arrivato il bacio.

Un gesto importante di fronte al quale Gemma non nasconderà il proprio entusiasmo, ma che non darà il via ad una conoscenza esclusiva. Per la dama, dunque, è in arrivo una nuova delusione?

