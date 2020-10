Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovo bacio con Biago Di Maro, ma…

La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi con la prima parte della puntata registrata lo scorso 9 novembre. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal portale NewsUeD, Gemma Galgani sarà la protagonista dell’ultimo appuntamento del dating show di canale 5. Gemma sta continuando a conoscere Biagio Di Maro dal quale ha già ricevuto un bacio molto focoso anche se il cavaliere non le ancora concesso l’esclusiva volendo continuare a frequentare sia Maria che Sabina. Nonostante la scelta di Biagio di frequentare altre donne, Gemma Galgani ha deciso di frequentarlo ancora sperando di diventare l’unica donna che continuerà a conoscere. Per Gemma, però, come sempre, è in arrivo una nuova delusione. Al centro dello studio, nel corso della nuova puntata, scoprirà tutti i movimenti sentimentali di Biagio e non ne sarà tanto felice.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON BIAGIO DI MARO?

Sempre più vicini, ma anche sempre più lontani. Gemma Galgani e Biagio Di Maro non riescono a trovare un punto d’incontro. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, la dama di Torino racconterà di aver baciato Biagio. Gemma parlerà di un bacio molto passionale, ma Gemma non è l’unica donna con cui il cavaliere è uscito. Biagio, infatti, si è concesso un appuntamento anche con Maria e con una terza dama. Tre donne tutte pazze di Biagio che non ha alcuna intenzione di scegliere con chi continuare. Come reagirà Gemma? La Galgani farà un passo indietro o deciderà di andare comunque avanti provando un interesse forte e reale per il cavaliere? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.



