GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Incontro con Antonio, Tina sbotta “Devi uscire con…”

Gemma Galgani si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne per incontrare il suo nuovo pretendente. Maria De Filippi annuncia l’arrivo di Antonio, un signore di 72 anni, di Imperia, divorziato e che si gode la pensione da vent’anni. All’incontro tra Antonio e Gemma scatena i commenti di Tina Cipollari. “Non si faccia problemi sulla distanza perchè tra un po’ lo saluterà”, dice la bionda opinionista convinta che a Gemma non piaccia. “Ti piace Antonio?”, chiede Maria De Filippi.

“E’ interessante”, risponde Gemma. “Vuoi che rimanga? Vuoi conoscerlo?”, chiede ancora la conduttrice. “Posso uscire a cena per conoscerlo meglio”, risponde la Galgani. “Ma cosa lo porti a fare fuori? Per scaricarlo domani? Devi uscire con gli uomini che ti piacciono. Qui non stai intrattenendo un modo. Devi trovare un uomo e devi uscire con chi ti piace“, commenta Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani sempre protagonista a Uomini e donne

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda tra pochissimo su canale 5? Chi si accomoderà al centro dello studio per raccontare le proprie avventure sentimentali? Le anticipazioni dettagliate non ci sono, ma dalle anticipazioni delle registrazioni pubblicate dal Vicolo delle News, al centro dello studio potrebbe sedersi Gemma Galgani. La dama di Torino, nelle scorse puntate, aveva cominciato una conoscenza con Pierluigi, un signore giunto in trasmissione esclusivamente per lui. Tra i due non c’era stato alcun colpo di fulmine, ma Gemma aveva deciso comunque di concedergli una possibilità.

Dopo una prima uscita, la Galgani aveva deciso di rivederlo ancora. Il secondo appuntamento, però, non ha regalato grandi emozioni alla dama che ha così deciso di chiudere la conoscenza, sicura di non poter provare niente per lui. Gemma, dunque, è nuovamente alla ricerca del principe azzurro?

Nuovo pretendente per Gemma Galgani a Uomini e Donne

Per Gemma Galgani, tuttavia, le belle sorprese non finiscono mai. Nonostante non sia stata molto fortunata con i signori che ha conosciuto dall’inizio della stagione ad oggi, la dama di Torino non perde le speranze di poter trovare il vero amore e, già nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5, potrebbe incontrare l’uomo dei suoi sogni.

Maria De Filippi, infatti, nella scorsa puntata, aveva annunciato la presenza di un signore che aveva mostrato interesse nei suoi confronti. L’incontro tra la dama di Torino e il suo probabile pretendente, dunque, avverrà nel corso della puntata di oggi? Come reagirà Tina Cipollari? Lo scopriremo tra pochissimo.



