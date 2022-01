Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovo pretendente dopo il no di Massimiliano?

Gemma Galgani senza pace anche nella stagione attualmente in corso di Uomini e Donne. Nonostante da settembre abbia conosciuto diversi cavalieri, ad oggi, Gemma risulta ufficialmente single e senza pretendenti. La dama di Torino, dopo un’uscita con Massimiliano, uno dei nuovi cavalieri del parterre, sperava di aver trovato un nuovo cavaliere con cui iniziare una frequentazione. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, però, il signor Massimiliano ha spiegato di non essere interessato sentimentalmente a Gemma e di essere uscito anche con la signora Nadia, una delle nuove signore del parterre femminile.

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: "Alex-Soleil-Delia? Scandaloso…"

Un duro colpo per la Galgani che si è scontrata anche con Nadia dalla quale avrebbe preferito saperlo direttamente. Dopo aver pianto per la delusione ricevuta, Gemma avrà deciso di rimettersi nuovamente in gioco? Per lei arriveranno nuove pretendenti?

Gemma Galgani, la ricerca del grande amore continua

Secondo alcune anticipazioni del web, pare che nelle prossime puntate, Gemma Galgani torneranno a guardarsi intorno soffermandosi, in particolare, su alcuni nuovi cavalieri del parterre maschile, ma per la dama di Torino arriveranno pretendenti solo per lei? In passato, sono stati diversi gli uomini che, dopo aver chiamato la redazione, hanno partecipato alla trasmissione unicamente per conoscere la Galgani. Accadrà anche stavolta?

Nadia Marsala, Uomini e Donne/ Tra Massimiliano e Franco, la dama...

Tra tutte le protagoniste femminili del trono over, Gemma è sicuramente una delle dame più corteggiate. Sono tante, infatti, le telefonate che arrivano alla redazione del programma di Maria De Filippi. Per lei, dunque, arriverà finalmente il principe azzurro?

LEGGI ANCHE:

Giovanni Ciacci difende Katia Ricciarelli/ “Non è omofoba né razzista”

© RIPRODUZIONE RISERVATA