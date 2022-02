GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina: “Sono andata da Giorgio Manetti…”

Come da pronostico, la puntata di Uomini e Donne dell’8 febbraio comincia con lo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista non accetta di essere indicata come la causa della fine delle storie di Gemma Galgani. “Io non dico nulla che gli altri non sappiano già. Tutti sapevano della scelta di Gemma di rifarsi il seno”, ha spiegato la Cipollari che ha così deciso di mettersi in contatto con gli ex di Gemma. “La storia è finita per colpa sua perchè non ha saputo proteggermi e aveva sempre da ridire su tutto”, ha spiegato Remo Proietti. “Non sono stato condizionato assolutamente da Tina. Chi è stata più condizionata da Tina è stata Gemma”, ha aggiunto Michele D’Ambra. “Tina non mi ha assolutamente influenzato. Le cose sono terminate per una mia scelta”, dice Maurizio Guerci. Infine, Tina Cipollari ha raggiunto anche Giorgio Manetti: “Seguo le fasi della nostra carissima Gemma. Sento che spesso dà la colpa a Tina Cipollari per la fine delle sue frequentazioni. Se un uomo ha le cosiddette, non si fa intimorire e va avanti con la sua storia. In ogni caso non è assolutamente colpa di Tina” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e donne

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo momento dedicato a Gemma Galgani. Salvo colpi di scena, nel corso della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, Gemma dovrebbe essere una protagonista indiscussa come ormai accade dalla prima stagione del trono over. Dopo essere tornata in studio con tante, nuove speranze, Gemma, da settembre ad oggi, nonostante abbia frequentato diversi signori con cui sembravano esserci i presupposti per l’inizio di una storia d’amore, ha dovuto affrontare diverse delusioni. L’ultima quella con il signor Massimiliano che ha preferito concentrarsi sulla conoscenza con Nadia chiudendo con lei.

Gemma, tuttavia, continua ad aspettare sperando di poter trovare il principe azzurro che aspetta da tempo. L’incontro fatale arriverà nel corso della puntata di oggi? Lo sguardo della dama di Torino s’incrocerà con quello di un nuovo cavaliere, pronto a corteggiarla e a cqonsuiatrla?

Gemma Galgani, tra l’amore e le liti con Tina Cipollari

Non solo nuove conoscenze per Gemma Galgani che, come in ogni puntata di Uomini e Donne, dovrà gestire anche i commenti di Tina Cipollari. Nella scorsa puntata, la dama e la bionda opinionista si sono punzecchiate nuovamente fino a litigare furiosamente quando Gemma ha avuto l’idea di portare fuori dallo studio la sedia di Tina. Cosa accadrà, invece, oggi?

Qualora dovesse arrivare un nuovo cavaliere per la Galgani, la Cipollari è pronta a commentare con la sua solita schiettezza e, probabilmente, la stessa cosa accadrà se Gemma guarderà uno dei cavalieri del parterre. In ogni caso, la dama di Torino è pronta per tornare al centro dello studio.



