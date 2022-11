GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Per lei arriva Giovanni, Tina emana la sentenza

Gemma Galgani incontra Giovanni

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 novembre, a sorpresa, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gemma Galgani. “C’è un signore che ha chiamato per conoscerla”, annuncia la conduttrice. “Ancora chiamano?”, chiedono ironicamente Gianni Sperti e Tina Cipollari. In studio arriva così Giovanni. “A me dispiace che lei abbia fatto anche le scale. Io l’avrei fermata prima” – dice Tina Cipollari che poi chiede l’età – “Sono più grande di tre anni“, svela il signore.

Gemma decide di farlo restare per poterlo conoscere meglio, ma Tina cipollari non ci sta. “Mandalo subito a casa invece di liquidarlo nella prossima puntata”, dice Tina che è sicura che già alla prossima registrazione Gemma chiuderà. La dama, invece, è pronta a stupire tutti (aggiornamento di Stella Dibenedetto9.

Nuova delusione per Gemma Galgani

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi. La dama del trono over è tornata in trasmissione sin dall’inizio dell’attuale stagione in onda con la voglia di rimettersi nuovamente in gioco e trovare il vero amore. Finora, però, la dama non è stata molto fortunata. Nonostante in trasmissione siano arrivati diversi cavalieri, tra i quali qualcuno solo per corteggiarla, Gemma sta affrontando una delusione dopo l’altra. L’ultima è quella che ha vissuto con Franco, un cavaliere a cui aveva lasciato il numero di telefono e che stava uscendo sia con lei che con Stefania.

A causa della differenza d’età tra Franco e Gemma, Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno mai creduto nell’interesse del cavaliere per Gemma aspettando, però, di ascoltare il racconto del primo appuntamento per dare il verdetto. Verdetto che è arrivato nella scorsa puntata quando Gemma ha dovuto rendersi conto di non essere di fronte al suo principe azzurro.

Per evitare a Gemma Galgani una delusione ancora più grande, Maria De Filippi, nella scorsa puntata, le ha messo di fronte la realtà: “Hai sentito parlare tutti, tutti dicono che lui non prova interesse per te. Si vedrà settimana prossima… Lei non capisce… Gemma, io faccio intervenire tutti perché mi sembra brutto dirtelo io. Te lo sta dicendo anche lui”, le parole con cui la conduttrice ha fatto capire la situazione a Gemma che ha così deciso di chiudere.

Per lei, però, nel corso della nuova puntata, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, arriverà una gradita sorpresa. In studio, infatti, arriverà un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla. Gemma accetterà di conoscerlo o lo manderà a casa? Lo scopriremo nel corso della puntata.











