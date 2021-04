Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovo sfogo in studio? Dopo Riccardo…

Gemma Galgani protagonista dell’ultima puntata settimanale di Uomini e donne? La puntata di ieri si è conclusa con lo scontro tra Samantha Curcio e il corteggiatore Alessio ed oggi potrebbe cominciare una nuova puntata di cui, tuttavia, non ci sono anticipazioni. L’appuntamento odierno, tuttavia, esattamente come accade dall’inizio della stagione, potrebbe cominciare proprio con Gemma Galgani che sta attraversando un momento delicato. Le sue ultime conoscenze si sono concluse e la dama di Torino non ha mai nascosto la propria delusione. Durante il confronto con Riccardo, uno dei nuovi cavalieri del parterre che sta conoscendo anche Isabella, Gemma ha ammesso di essersi sentita presa in giro. Attualmente, la dama di Torino non ha corteggiatori ufficiali. Arriveranno nel corso della nuova puntata?

GEMMA GALGANI NON SMETTE DI CREDERE NELL’AMORE

Nonostante abbia ricevuto diverse delusioni, Gemma Galgani non smette di credere nell’amore. La dama lo ha ribadito anche nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne ribadendo di considerare l’amore il motore della sua vita. Durante il confronto con Riccardo, inoltre, ha tirato fuori tutta la sua delusione. “Tu sei arrivato in esterna dopo una settimana di tanti messaggi che facevano intendere altro. Mi hai abbracciato in modo caloroso per poi dirmi che è cambiato qualcosa durante il nostro incontro. Cosa è successo che ti ha fatto cambiare idea? Mi sono sentita presa in giro”, ja ammesso la dama. Gemma, dunque, riuscirà a voltare pagina?

