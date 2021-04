Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Pensavo di aver sbagliato con Riccardo”: Isabella…

Dopo il momento dedicato a Giacomo Czerny, sempre più diviso tra Carolina e Martina, la puntata di Uomini e Donne di oggi continua con Gemma Galgani che, al centro dello studio, si confronta nuovamente con Riccardo, il cavaliere con cui ha fatto solo un’esterna durante la quale ha ammesso di vederla solo come un’amica. Durante una conversazione con Isabella, Riccardo ribadisce di non riuscire ad essere diverso e di dire sempre tutto ciò che pensa. “Ho pensato di aver detto qualcosa di sbagliato e, invece, c’erano altri interessi da parte tua e questo mi ha sollevata dalla posizione di aver fatto qualcosa di sbagliato”, puntualizza Gemma parlando con Riccardo. In studio, poi, tutto sottolineano l’atteggiamento della dama, rea di illludersi tutte le volte che conosce un nuovo cavaliere.

GIACOMO CZERNY, UOMINI E DONNE/ Carolina: "Non voglio piangere". Martina...

RICCARDO RISPONDE A GEMMA GALGANI: “NON HO MAI FATTO PIANCERE UNA DONNA”

Riccardo, in studio, di fronte a Gemma Galgani, ribadisce la propria posizione. “Non ho mai fatto piangere una donna e non vogio cominciare adesso. In amore, è necessario che ci siano due persone che si piacciono”, afferma il cavaliere. “Io non ho mai parlatod’amore anche perchè l’amore per me è molto importante. Io vivo d’amore”, ribatte Gemma che ribadisce di non aver capito l’atteggiamento di Riccardo che, dopo aver fatto un’esterna, ha deciso di considerarla solo come un’amica. “Cos’è cambiato in esterna al punto da portarti sulla dimensione dell’amicizia? Io non ho bisogno di amici, non siamo qui per cercare amici”, ribatte duramente Gemma che poi svela di essersi sentita presa in giro. “Ci sono stati messaggi che mi hanno fatto pensare all’inizio di una conoscenza”, conclude.

LEGGI ANCHE:

Erica Vittoria Hauser, clip omaggio Uomini e donne dopo la morte?/ Per Fabio Donato..Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Massimiliano vicino alla scelta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA