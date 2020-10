Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Piange per Paolo, ma poi si consola con…

Gemma Galgani torna protagonista di Uomini e Donne. La dama del trono over si accomoderà al centro dello studio nella puntata in onda oggi e registrata lo scorso 25 settembre. Non sarà una puntata facile per la Galgani che sarà la protagonista di un momento particolarmente difficile. Dopo aver conosciuto il cavaliere Paolo, la dama ha cominciato a sperare di poter avere davvero una storia con lui. Purtroppo, però, il cavaliere ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione non gradendo alcuni atteggiamenti di Gemma. “Non mi piaci”, ha detto nelle scorse puntate Paolo spiazzando la Galgani che non si aspettava tale decisione. La dama di Torino, però, nella puntata odierna, tenterà di riconquistare la fiducia di Paolo facendogli una sorpresa. Come reagirà Paolo? Accetterà di dare una seconda possibilità a Gemma Galgani?

LE LACRIME DI GEMMA GALGANI PER PAOLO

Tornato in camerino, Paolo si ritroverà circondato da tantissimi palloncini. La sorpresa di Gemma Galgani renderà felice il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ma non gli farà cambiare idea. Pur apprezzando l’iniziativa della dama di Torino, Paolo ribadirà di non voler tornare indietro. Il cavaliere, così, chiederà a Gemma di chiudere definitivamente la frequentazione con lui perchè troppo incompatibili per andare avanti. Una decisione che non sarà inizialmente accettata da Gemma. La dama, infatti, non riuscirà a trattenere le lacrime e si rassegnerà solo quando Maria De Filippi le dirà che Paolo, dopo aver chiuso con lei, ha cominciato a frequentare altre due signore. Paolo ballerà con le sue signore e si mostrerà molto coinvolto dalle nuove dame.



© RIPRODUZIONE RISERVATA