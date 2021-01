Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Prima dell’addio di Maurizio, spunta…

Gemma Galgani torna al centro dello studio nel nuovo appuntamento con Uomini e Donne? La puntata che dovrebbe andare in onda oggi è la prima parte della registrazione dello scorso 29 dicembre. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, la puntata dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani, ancora alle prese con la frequentazione con Maurizio Guerci. Tra i due, la storia, è ormai finita e nella puntata in onda oggi dovrebbero esserci i primi segnali della crisi sentimentale che porterà Gemma e Maurizio a dirsi addio dopo aver vissuto dei momenti d’amore. Al centro dello studio, dopo lo sfogo dietro le quinte, Gemma racconterà di non aver trascorso le feste con Maurizio. La dama di Torino confesserà che avrebbe voluto trascorrere il Natale con lui, ma di non averlo potuto fare. Le brutte notizie, però, non finiranno qui.

GEMMA GALGANI TRADITA DA MAURIZIO GUERCI?

Dopo i classici battibecchi con Tina Cipollari, Gemma Galgani racconterà di aver sentito poco Maurizio Guerci che si sarebbe mostrato più freddo del solito. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, pare che Maurizio abbia chiuso improvvisamente una telefonata con Gemma per poi rifarsi vivo solo il giorno successivo. Nelle parole e nelle espriessioni di Gemma sarà evidente la sua delusione. Sin dal primo appuntamento con il cavaliere cinquantenne, la dama di Torino non ha nascosto l’entusiasmo per la storia ammettendo di essere totalmente coinvolta da lui. Tra i due, però, la storia è già finita e già nella puntata in onda oggi, Gemma comincerà ad avere i primi segnali della rottura. Come si giustificherà, invece, Maurizio? Racconterà i motivi della scelta di non trascorrere le feste con Gemma?



© RIPRODUZIONE RISERVATA