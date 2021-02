GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Piange per Maurizio, De Filippi: “Questa insistenza..”

Tina Cipollari non perde occasione per punzecchiare Gemma Galgani. “In un anno ti sei innamorata una miriade di volte. Sei tu che ti poni in un determinato modo e la gente non è scema. Dopo due settimane parli già di amore”, esordisce Tina Cipollari. “La devi smettere di dire che m’innamorato sempre. Io non ho mai parlato d’innamoramento, ma solo di sentimenti importanti. Sono quattro anni che non mi innamoro”, ribatte Gemma. Si passa così alla segnalazione secondo cui Maurizio avrebbe una donna fuori dal programma. Di fronte al desiderio di Gemma di capire il vero motivo della fine della sua storia con Maurizio, Maria De Filippi prova a far ragionare la Galgani. “Questa tua insistenza non cambia le cose. Resta il fatto che lui non voglia continuare. La presenza di un’altra donna renderebbe più facile da digerire la situazione?”, chiede Maria De Filippi. “Aiuterebbe”, risponde la dama di Torino non nascondendo l’emozione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI, CONFRONTO CON MAURIZIO GUERCI

Gemma Galgani smaschera definitivamente Maurizio Guerci? La fine della storia tra la dama del trono over e il cavaliere cinquantenne sarà l’argomento principale della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Maurizio, durante la prima registrazione post feste natalizie, ha annunciato la volontà di chiudere per sempre la frequentazione con Gemma che, tuttavia, pare faccia fatica ad accettare tale scelta al punto da aver più volte ribadito di credere che, dietro la scelta di Maurizio, ci siano alcune fattori esterni. Dopo aver pensato alla differenza d’età come probabile causa della rottura, nella scorsa puntata, la Galgani ha parlato della presenza di una presunta donna nella vita del cavaliere impegnandosi a portare le prove delle segnalazione ricevute a riguardo. Il momento fatidico, dunque, sta per arrivare?

SCONTRO TRA GEMMA GALGANI E MAURIZIO GUERCI?

Nuovo scontro in arrivo tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci? Quest’ultimo ha più volte dichiarato di aver deciso di chiudere la frequentazione con Gemma non gradendo il suo atteggiamento. La Galgani, però, non ha mai creduto a tale versione e, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, tornerà a sedersi al centro dello studio per un nuovo confronto con lui. Tuttavia, stando alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, pare che dopo un lungo confronto, le prove vere delle presunte segnalazioni su Maurizio non arriveranno. Come reagirà Tina Cipollari? Si scaglierà contro Gemma o attaccherà il cavaliere?



© RIPRODUZIONE RISERVATA