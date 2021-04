Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Roberto? Troppo interesse verso Tina Cipollari…”

Gemma Galgani contro Tina Cipollari e Roberto. La dama del trono over di Uomini e Donne si scaglia contro la bionda opinionista, rea d’intromettersi nelle sue frequentazione e contro il suo pretendente che avrebbe lasciato troppo spazio ai pareri di Tina. “Tutto quest’interesse di Roberto nei confronti di Tina mi conferma quanto lei condizioni gli uomini che scelgo di frequentare”, afferma la Galgani. “Ma solo io ho notato che quando guarda Nicola ha degli occhi diversi?”, chiede Gianni Sperti. “Non l’hai notato solo tu. Infatti, quando è arrivato Roberto, è calato il gelo”, risponde Tina Cipollari che non crede affatto all’interesse di Gemma nei confronti di Roberto e Aldo con cui sta portando avanti la frequentazione. “Ora saluta tutti i suoi uomini”, aggiunge poi Tina quando Gemma saluta sia Aldo che Nicola arrivando in studio.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON ROBERTO?

Al centro dello studio, dopo un saluto veloce con Nicola Vivarelli e Aldo, Gemma Galgani si confronta con Roberto. “Ieri non rispondeva al telefono. Era una cosa voluta da lui perchè mi ha incolpata di averlo interrotto mentre parlava con Tina Cipollari”, spiega la dama di Torino. “Avete litigato per Tina?”, chiede Maria De Filippi. “Ma non è vero”, s’intromette Tina. “Abbiamo cenato, ma la conversazione verteva sulla trasmissione e lui era incavolato con me perchè avrebbe voluto dire delle cose a Tina”, aggiunge ancora la dama di Torino. “Io volevo augurare buona fortuna a Tina e dirle di tornare presto in studio perchè vorrei vederla di persona e ti sei offesa”, replica Roberto. “Tu mi hai rimproverata perchè ho interrotto il tuo discorso con Tina”, conclude Gemma.

