Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Scenata di gelosia di Nicola Vivarelli, ma…

Gemma Galgani non smette di stupire e stupirsi. Dopo aver incollato i telespettatori davanti ai teleschermi mostrando la propria immagine dopo il lifting nel corso della prima puntata di Uomini e Donne, nella puntata odierna del dating show di canale 5, torna al centro dello studio per conoscere un nuovo cavaliere. Secondo le prime anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, in studio, per conoscere e corteggiare la dama torinese, arriverà un signore di 62 anni dai lunghi capelli e che pare sia il sosia dell’attore Lorenzo Lamas. A colpire il pubblico di Uomini e Donne sarà anche l’aspetto del cavaliere che si presenterà in studio con un paio di jeans, scarpe a punta e diversi anelli alle dita colpendo anche la stessa Gemma Galgani che deciderà di farlo restare per cominciare una frequentazione.

GEMMA GALGANI SCATENA LA GELOSIA DI NICOLA VIVARELLI

Gemma Galgani contesa dal nuovo cavaliere e da Nicola Vivarelli? Di fronte all’arrivo del nuovo pretendente e alla decisione di Gemma di accettare il suo corteggiamento, Nicola Vivarelli si lascerà andare ad un amaro sfogo. Il 26enne che ha ammesso di essere stato deluso dalla scelta della dama di chiudere la loro frequentazione, si mostrerà molto geloso al punto da alzarsi e cominciare a litigare con la Galgani che, durante l’estate, non sentendosi desiderata dal suo giovane pretendente, ha preferito chiudere definitivamente. La gelosia di Nicola, naturalmente, non passerà inosservata dando vita all’ennesimo dibattito sulla vita privata della dama.



