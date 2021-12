Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Scoppia la passione con Leonardo?

Gemma Galgani è sempre più decisa a trovare l’amore e a vivere una vera e propria favola come quella che, prima di lei, hanno provato altre dame, ultima Isabella Ricci che ha lasciato la trasmissione con Fabio. Gemma, nonostante anche nella stagione attualmente in onda abbia già ricevuto delle delusioni, non ha mai perso la speranza di trovare il principe azzurro. L’arrivo, così, di Leonardo ha restituito nuova fiducia alla Galgani che, dopo una frequentazione telefonica, dopo essere guarita dal covid, non ha perso tempo uscendo subito con il nuovo cavaliere con cui c’è stato già un bacio molto passionale.

Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata di Uomini e Donne? La dama di Torino racconterà nuovi dettagli della sua frequentazione di Leonardo? Lo scopriremo tra pochissimo.

Baci, abbracci, sorrisi e momenti divertenti tra Gemma Galgani e Leonardo che, arrivato in trasmissione esclusivamente solo per conoscere la dama di Torino, non ha cambiato idea e ha ribadito più volte di volersi dedicare solo alla frequentazione con la dama storica del dating show di canale 5.

Gemma, da parte sua, appare raggiante, serena e felice e non nasconde di stare davvero bene con il nuovo cavaliere. Dopo il primo bacio passionale, dunque, tra la dama e il cavaliere scoppierà l’amore? Tina Cipollari non ci crede. “Fai sempre le stesse cose con tutti, pochi giorni fa baciavi l’altro! Sotto a chi tocca! Io commento perché tu fai sempre le stesse cose con gli uomini”, ha detto la bionda opinionista.

