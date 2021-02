Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sensuale per la scelta di Maurizio G, ma…

Gemma Galgani in versione femme fatale nella nuova puntata di Uomini e Donne? La dama di Torino continua a non essere molto fortunata con gli uomini e, dopo l’addio di Maurizio Guerci che ha anche lasciato il programma, ha cominciato a frequentare Maurizio G da cui, però, si sente presa in giro. “Lasciami tranquilla perché oggi sono furiosa. Ieri sera siamo stati insieme ed è stata una sofferenza. Sei un falso. Ti ho toccato un braccio e ti sei allontanato, neanche avessi avuto le pulci addosso. Cosa cacchio vai raccontando? Ti devi vergognare“, ha detto la dama di Torino nella puntata trasmessa lunedì scorso. La Galgani, così, ha accettato di partecipare al piano di Maria De Filippi che ha deciso di smascherare il cavaliere mettendo di fronte ad una scelta.

GEMMA GALGANI SENSUALE A UOMINI E DONNE

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Maria De Filippi inviterà Gemma Galgani a cambiarsi indossanto un vestito sensuale per poi trascorrere dei momenti con Maurizio. Dopo tale momento si arriverà alla scelta. La dama di Torino si accomoderà al centro dello studio insieme a Maria Tona. Maurizio, seduto di fronte alle due dame, dovrà annunciare la sua scelta. Sceglierà di continuare la frequentazione solo con Maria confermando i sospetti della dama di Torino nei suoi confronti o spiazzerà tutti scegliendo di portare avanti la frequentazione con la Galgani. Dalle anticipazioni del Vicolo, Maurizio dovrebbe prendere ulteriore tempo.



