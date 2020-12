Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Serata caliente e baci passionali con Maurizio…

Gemma Galgani è sempre più protagonista del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver portato a casa la standing ovation con l’esibizione sulle note di Flashdance, la dama di Torino torna al centro dello studio per raccontare le ultime novità sentimentali della sua vita. Gemma, sempre più presa da Maurizio, ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Biagio con cui non è scattata la scintilla. Scintilla che, invece, è scattata con Maurizio con cui ha provato un’attrazione sin dalla prima volta che l’ha visto in studio. Nella puntata in onda ieri, Gemma ha lanciato una proposta indecente a Maurizio invitandolo a cena a casa sua. Il cavaliere 50enne avrà accettato l’invito della dama di Torino? Cosa sarà accaduto tra i due?

Gemma Galgani, serata intima con Maurizio

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Gemma Galgani, al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi, non nasconderà il proprio entusiasmo per la frequentazione con Maurizio con cui racconterà di aver trascorso una serata piacevole con il suo cavaliere. Lui ha accettato il suo invito a cena e, a casa della dama di Torino, hanno trascorso una serata che ha regalato piacevoli sensazioni a Gemma che racconta di baci passionali e calienti. Anche il cavaliere ammette di essere stato bene e, per Gemma, chiude con Alfonsina e rifiuta la conoscenza di altre tre dame. Tra Gemma e Maurizio, dunque, procede tutto a gonfie vele. Come reagirà Tina Cipollari?



