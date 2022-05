Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sfilata per Giacomo? Tina Cipollari…

Gemma Galgani protagonista della sfilata femminile?

Dopo le lacrime di Ida Platano e il momento dedicato a Luca Salatino, deluso dalle sue corteggiatrici, Gemma Galgani torna in onda con la sfilata femminile. Il tema sul quale le dame del trono over dovranno sfilare è “Dolce o piccante”. Tutte in perfetta forma e con una gran voglia di conquistare il parterre maschile che voterà con delle palette, le dame sono pronte a regalare molti dolci, ma anche piccanti al pubblico del dating show di canale 5.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "Sto bene con Giacomo, vorrei rivederlo..."

Tra le dame più attese c’è sicuramente Gemma Galgani che, con la sfilata, tornerà sicuramente protagonista. In passato, il momento della sfilata di Gemma ha sempre regalato simpatici siparietti. Con le sue sfilate, Gemma ha spesso conquistato grandi consensi tra i cavalieri dividendo, invece, gli opinionisti con Gianni Sperti che ha spesso difeso Gemma e Tina Cipollari che, invece, l’ha criticata. Cosa accadrà, invece, oggi?

Gemma Galgani lascia Uomini e donne? / Ex flirt lancia la bomba: "Lei sta per uscire"

Gemma Galgani e la sfilata per Giacomo a Uomini e Donne

Gemma Galgani, per provare a portare a casa la vittoria, punterà su una sfilata dolce o piccante? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della sfilata a cui assisterà anche Giacomo, il nuovo cavaliere che, dopo averla vista in studio, le ha chiesto di uscire ufficialmente. Dopo un solo appuntamento, Gemma e Giacomo hanno deciso di continuare a conoscersi e a frequentarsi.

Come reagirà, dunque, Giacomo di fronte alla sfilata di Gemma? La dama deciderà di essere seducente o punterà tutto sul romanticismo” In passato, la dama di Torino è riuscita ad essere romantica, ma anche seducente. Accadrà la stessa cosa anche oggi?

Giacomo, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ "Voglio conoscere Gemma": Tina…

© RIPRODUZIONE RISERVATA