Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sfilata sensuale per conquistare Bruno?

Gemma Galgani e la sfilata a Uomini e donne

Gemma Galgani non si è mai tirata indietro accettando di partecipare ad ogni sfilata. Sensuale o ironica, Gemma è sempre stata una protagonista indiscussa delle sfilate durante le quali ha spesso conquistato i consensi del parterre maschile scontrandosi, contemporaneamente, con Tina Cipollari. Quest’anno, però, tutto potrebbe essere diverso. Rispetto alle scorse stagioni, infatti, Tina ha un atteggiamento diverso nei confronti con Gemma che ha spesso difeso durante la conoscenza con Maurizio accusando quest’ultimo di non essere realmente interessato a Gemma e di sfruttarla per la sua popolarità.

La tregua tra la dama storica di Uomini e Donne e la bionda opinionista continuerà o oggi, in occasione della sfilata, ci sarà il primo, vero scontro della stagione tra le due?

Gemma Galgani e la conoscenza con Bruno

La sfilata femminile di Uomini e Donne potrebbe essere per Gemma Galgani l’occasione per conquistare definitivamente il cuore di Bruno. Quest’ultimo è arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere la dama di Torino che, chiuso il capitolo Maurizio, ha deciso di voltare pagina proprio con lui.

I due si sono già visto lontano dalla trasmissione cominciando a conoscersi. Sia Gemma che Bruno non si sono esposti sui rispettivi sentimenti, ma Tina pensa che possa essere l’uomo giusto. Sarà davvero così?

