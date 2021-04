GEMMA GALGANI COME MADONNA A UOMINI E DONNE/ tinì: “Dov’è la giarrettiera?”. Tina…

Gemma Galgani come Madonna per la nuova sfilata a Uomini e Donne dal tema “Come una star”. La dama di Torino si è presentata in passerella come Madonna nel video “Like a virgin”. Con un abito da sposa, ironica come sempre, la dama del trono over si è divertita imitando Madonna e conquistando voti molto alti. “”E’ partita una querela da parte della signore Ciccone in arte Madonna”, ha commentato Tina in collegamento. “Come fai a non dare voti alti?”, chiede Nicola Vivarelli commentando i voti ricevuti da Gemma. “Sei stata brava e sei stata molto spiritosa”, commenta Riccardo con cui Gemma è uscita una volta. “Hai pensato a come pagare i danni che ti chiederà Madonna?”, chiede ancora la Cipollari. “Sono rimasta delusa perché non ci hai fatto vedere la giarrettiera”, commenta Tinì a cui poi la dama mostra la giarrettiera (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma tra Aldo e Roberto

Gemma Galgani tra Aldo e Roberto. La dama di Torino, protagonista del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima puntata, continua ad essere molto corteggiata. Dopo aver accettato di uscire con Aldo, un nuovo cavaliere del parterre, la dama ha accettato di conoscere anche il signor Roberto, giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Durante il primo incontro, la dama storica della trasmissione di Maria De Filippi ha ammesso di non essere stata colpita immediatamente da Roberto, ma di volergli concedere una possibilità. Archiviate le ultime delusioni sentimentali, infatti, la Galgani non si è chiusa a riccio, ma sta provando a conoscere nuove persone sperando di poter, finalmente, incontrare il grande amore. Se Gemma, tuttavia, continua ad essere speranzosa, Tina Cipollari ha un’opinione diversa.

Gemma Galgani, lite con Tina cipollari a Uomini e Donne?

Nuova lite a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari? Dopo essere stata assente per diverse puntate, la bionda opinionista è tornata a commentare le vicende sentimentali dei protagonisti del dating show, anche se in collegamento. Tina non ha perso tempo commentando le ultime vicende sentimentali della Galgani e, dopo aver visto la serata che la dama ha trascorso con Aldo, ha fatto una previsione sulla frequentazione. Secondo Tina, Gemma chiuderà presto il rapporto con Aldo. Lo stesso accadrà, sempre secondo il parere personale della bionda opinionista, con Roberto. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, dunque, ci sarà una nuova lite tra Tina e Gemma?

