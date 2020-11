Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tra Maurizio e Biagio, la dama sceglie…

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e donne. Alle 14.45 di oggi, lunedì 23 novembre, torna l’appuntamento con il dating show di canale 5 e la dama di Torino sarà la protagonista della nuova settimana. La dama continua a sognare e, nonostante le delusioni vissute, non perde la speranza di trovare il vero amore. Oltre a conoscere Biagio, la Galgani ha cominciato a frequentare Maurizio, un nuovo cavaliere del parterre del trono over, più giovane di lei e che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Sia Biagio che Maurizio, tuttavia, non hanno ancora dato l’esclusiva a Gemma che sta continuando a conoscere entrambi. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi? Gemma arriverà ad una decisione finale o saranno i cavalieri a farlo?

GEMMA GALGANI NON ESCE CON NESSUNO

Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di farsi prendere in giro dai cavalieri che sta frequentando. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Maria De Filippi aprirà la puntata con un video in cui Gemma si sfoga con Maurizio in merito ai continui attacchi che riceve da Tina Cipollari. Durante la conversazione, si nota la presenza di Biagio senza un motivo ben preciso. Gemma, non capendo l’atteggiamento dei due cavalieri, deciderà di non uscire con nessuno dei due. Cosa accadrà oggi? Durante la settimana sarà cambiato qualcosa? La Galgani avrà deciso di chiudere con entrambi e di aspettare l’arrivo di nuovi pretendenti o ricschierà continuando a conoscere sia Biagio che Maurizio? Lo scopriremo tra pochissimo.



