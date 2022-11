Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tutto finito con Giovanni? Tina Cipollari…

Gemma Galgani e la conoscenza con Giovanni a Uomini e Donne

La vita sentimentale di Gemma Galgani non presenta novità. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, in studio, era arrivato Giovanni, un signore che, dopo averla conosciuta in tv, ha deciso di chiamare la redazione per provare a conoscerla. Giovanni è così arrivato nella scorsa puntata e dopo essersi presentato svelando di avere qualche anno in più rispetto a Gemma, è rimasto in trasmissione. La Galgani, infatti, ha deciso di provare a conoscerlo, ma Tina Cipollari è convinta che tutto finirà.

Nella scorsa puntata, infatti, Tina Cipollari ha espresso molti dubbi sul reale interesse di Gemma nei confronti di Giovanni, convinta che sarebbe finita immediatamente. “Mandalo subito a casa invece di liquidarlo nella prossima puntata”, le parole di Tina.

Gemma Galgani chiude con Giovanni

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani, al centro dello studio, annuncerà di voler chiudere la conoscenza. Tra la dama di Torino e il cavaliere pare che non sia scattato il famoso colpo di fulmine.

Come reagirà Tina Cipollari di fronte a tale decisione di Gemma? La bionda opinionista si scaglierà contro la dama di Torino? Come sempre, la bionda opinionista, non si conterrà ed esprimerà senza filtri, in modo schietto e diretto, la propria opinione su Gemma e la sua scelta di chiudere subito con Giovanni.

