Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tutto finito con il poeta Maurizio? “Non cerco…”

Gemma Galgani di nuovo protagonista di Uomini e donne? Con l’inizio di una nuova settimana del programma di Maria De Filippi, dopo la scelta di Sophie Codegoni, nell’appuntamento di oggi, dovremmo vedere una nuova puntata che, in base a quanto accaduto dall’inizio dell’attuale stagione, dovrebbe essere dedicata a Gemma Galgani e alle sue avventure. La dama di Torino è tornata ad essere ufficialmente single. Chiusa la conoscenza anche con Maurizio Giaroni, la Galgani sta conoscendo solo il poeta Maurizio. Come procede la storia tra i due? Nonostante i dubbi iniziali, Gemma ha deciso di concedere a questa conoscenza una possibilità? Come staranno andando le cose tra i due? La frequentazione tra Gemma e Maurizio sarà al centro della puntata di Uomini e Donne di oggi? Lo scopriremo tra poco.

GEMMA GALGANI, COSA CERCA IN UN UOMO

Dall’inizio della stagione, Gemma Galgani non è stata molto fortunata con le sue conoscenze. Dopo Nicola Vivarelli e Maurizio Guerci, la dama di Torino ha vissuto l’ennesima delusione con Maurizio Giaroni. La dama di Torino, però, non perde le speranze di poter trovare l’amore. “Non voglio la luna. Vorrei solo condividere un tramonto, dei momenti insieme, trovare un po’ di felicità“, ha spiegato al magazine ufficiale di Uomini e Donne. E sulle conoscenze che ha avuto finora, la Galgani aggiunge: “Ho la sfortuna di incrociare nel mio cammino uomini molto diversi tra loro. Ma che purtroppo spesso non hanno l’unica cosa che cerco davvero: la trasparenza. Malgrado tutti questi uomini insicuri che mi ritrovo davanti non perdo la speranza di riuscire, prima o poi, a trovare il vero amore“.





