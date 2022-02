GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ “Chiuso con Pierluigi, non mi è piaciuto il bacio”

Gemma Galgani non ha trovato in Pierluigi l’uomo che sogna. Al centro dello studio, il cavaliere racconta di aver trascorso un’altra serata con la dama di Torino, ma di averla sentita fredda pur essendoci stato il bacio. “Non mi è piaciuto”, ha ammesso Gemma. “La verità è che questo signore non ti piace”, ha commentato Tina Cipollari. “Non dare la colpa a me per la fine delle tue storie perchè hai fatto tutto tu”, ha aggiunto la bionda opinionista. “Stavolta non è colpa tua”, ha ribattuto Gemma. Il signor Pierluigi accetta la decisione di Gemma tornando al proprio posto. La Galgani appare certa di voler chiudere la conoscenza e, dopo aver salutato Pierluigi, riceve una sorpresa da Maria De Filippi: “C’è un nuovo signore che è venuto a conoscerti, ma non è ancora arrivato”. La dama di Torino, dunque, tornerà al centro dello studio per conoscere il suo pretendente (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Uomini e Donne/ Nadia Marsala contro Gemma Galgani: "Non sono la sua antagonista"

Gemma Galgani chiude con Pierluigi

Gemma Galgani ancora protagonista di Uomini e Donne con le sue vicende sentimentali. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata in onda oggi, salvo colpi di scena, Gemma tornerà al centro dello studio per raccontare come procede la sua conoscenza con Pierluigi, il signore che si era presentato in studio nelle scorse puntate appositamente per lei. Dopo averlo incontrato per la prima volta in studio e aver parlato un po’, Gemma ha deciso di conoscerlo uscendo a cena con lui.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "C'è stato un mezzo bacio con Pierluigi..."

Un primo appuntamento che, seppur non aveva fatto scoppiare il colpo di fulmine, aveva lasciato delle piacevoli sensazioni alla dama. Nella scorsa puntata, infatti, la Galgani ha raccontato i dettagli dell’appuntamento che si era concluso con un “mezzo bacio”. Successivamente, però, qualcosa è accaduto.

Gemma Galgani e Pierluigi, fine della conoscenza

Cosa sarà accaduto, dopo il primo appuntamento, tra Gemma Galgani e Pierluigi? I dettagli, probabilmente, saranno svelati nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, sappiamo che Gemma ha deciso di non continuare a frequentare Pierluigi restando nuovamente senza corteggiatori.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: nuova conoscenza per Gemma

Cosa sarà accaduto tra la Galgani e il cavaliere da spingere Gemma a chiudere immediatamente la conoscenza? Per scoprirlo non ci resta che attendere l’inizio della puntata nel corso della quale, sicuramente, non mancheranno i commenti di Tina Cipollari, pronta ad esprimere la propria opinione sulle scelte sentimentali della dama.





© RIPRODUZIONE RISERVATA