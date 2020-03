Gemma Galgani/ Uomini e Donne: una bellissima sorpresa per la dama, arriva…

Gemma Galgani tornerà a sorridere nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino non sta affrontando un momento facile. Nelle precedenti puntate della trasmissione di Maria De Filippi, Gemma si è lasciata andare alle lacrime ammettendo di sentire profondamente la mancanza di un uomo al proprio fianco. “Sono stata quindici giorni da sola senza sentire nessuno”, ha spiegato la dama mentre Maria De Filippi ha aggiunto che è particolarmente triste per non avere più corteggiatori. Tuttavia, le anticipazioni diffuse da WittyTv parlano di una piacevole sorpresa per Gemma che, dopo aver versato lacrime amare, tornerà a sorridere per l’arrivo di un nuovo pretendente. Sarà la volta buona per la Galgani? Il nuovo cavaliere sarà quello giusto?

GEMMA GALGANI, NUOVO CAVALIERE PER LEI A UOMINI E DONNE

Dopo le ultime delusioni vissute per la fine delle sue frequentazioni, Gemma Galgani, nell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, ritroverà il sorriso con l’arrivo di un suo nuovo pretendente. “Gemma c’è un signore per te”, annuncerà a sorpresa Maria De Filippi. “Davvero?”, chiederà la dama di Torino non credendo alle parole della conduttrice. Per la Galgani, l’arrivo del suo nuovo pretendente sarà una ventata d’aria fresca. La dama che non ha mai perso la speranza di trovare il vero amore e di poter vivere una favola come quella che, prima di lei, hanno vissuto altri protagonisti della trasmissioni, troverà nel suo nuovo pretendente il suo principe azzurro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA