Gemma Galgani si gode le vacanze ad Alassio in attesa di tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di rinunciare a Uomini e Donne. Protagonista indiscussa del trono over sin dalla prima puntata, Gemma è da anni una delle protagoniste indiscusse della trasmissione. Con le sue vicende sentimentali ha appassionato il pubblico che ha seguito con molto trasporto, ad esempio, la storia con Gemma Galgani e continua ad appassionare i telespettatori ancora oggi. Nel corso dell’ultima stagione del trono over, infatti, ha conosciuto diversi cavalieri tra cui anche Arcangelo con il quale sperava di poter costruire una storia.

I sogni di Gemma, però, sono stati spezzati dallo stesso Arcangelo che, dopo aver deciso di conoscere anche altre dame, ha chiuse definitivamente la frequentazione. Una nuova delusione a cui Gemma ha reagito con tutto il suo ottimismo e, sebbene abbia chiuso l’ennesima stagione da single, non perde le speranze di poter trovare l’amore.

Gemma Galgani: vacanze senza Ida Platano?

Se con Giorgio Manetti che è tornato a parlare non ha avuto l’amore che sognava, Gemma Galgani, nel parterre del trono over di Uomini e Donne ha trovato l’amicizia di Ida Platano con cui trascorre diverso tempo anche fuori dal programma. Le due amiche sono solite anche trascorrere le vacanze insieme ma quest’anno, almeno per il momento, non si sono ancora concesse una giornata insieme al mare.

Ida Platano, infatti, è volata in Sardegna con il figlio Samuel mentre Gemma Galgani sta trascorrendo le vacanze ad Alassio, L’estate, tuttavia, non è ancora finita e, prima che Ida torni a lavoro, le due dame potrebbero concedersi qualche giorno di vacanza insieme in qualche località di mare. Gemma e Ida, inoltre, potrebbero nuovamente ritrovarsi anche nel parterre del trono over. Lorenzo Pugnaloni, infatti, non esclude un eventuale ritorno della Platano in trasmissione anche se non a settembre, ma nel corso della nuova stagione.

