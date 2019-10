Gemma Galgani vs Anna Tedesco/ Video Uomini e Donne: “bisogna dare importanza…”

Gemma Galgani e Anna Tedesco non diventeranno mai amiche. Tra le due dame, complice il rapporto che entrambe hanno avuto con Giorgio Manetti, non corre buon sangue. La dama di Torino è sempre stata convinta che l’amicizia che Giorgio aveva e ha con Anna sia stata una delle cause della fine della sua storia d’amore. Accusa che Anna ha sempre respinto dando vita ad accese discussioni. Ogni occasione, infatti, è quella giusta per rinvagare il passato come è accaduto in occasione della sfila in passerella di cui Anna e Gemma sono state protagoniste. Le due dame del trono over di Uomini e Donne, anche nella puntata in onda oggi, mercoledì 23 ottobre, torneranno a discutere e tutto comincerà durante la sfilata dal tema “pigiama party per due”.

GEMMA GALGANI CONTRO ANNA TEDESCO: “BISOGNA PESARE LE PAROLE”

Gemma Galgani e Anna Tedesco protagoniste della sfilata femminile dal titolo “Pigiama party per due”. Sia Gemma che Anna scelgono d’indossare una camicia da notte bianca completado l’outfit con una vestaglia. Una scelta simile che, tuttavia, dà vita all’ennesima discussione tra le due dame che, sedute l’una accanto all’altra, non perdono occasione per punzecchiarsi e lanciarsi frecciatine. “Bisogna dare importanza alle parole che si dicono“, afferma Gemma nel video spoiler pubblicato sul profilo ufficiale di Uomini e Donne. Cosa avrà scatenato la reazione della Galgani? La Tedesco avrà criticato la scelta di Gemma o l’avrà accusata di averla copiata? Entrambe, inoltre, sfileranno a piedi nudi: chi, dunque, riuscirà a portare a casa i voti più alti?





