Gemma Galgani vs Giorgio Manetti “Fa vittima”/ Uomini e Donne “Mi ha ridicolizzata”

Gemma Galgani rompe il silenzio su Giorgio Manetti: lo sfogo

Gemma Galgani rompe il silenzio su Giorgio Manetti con una serie di dichiarazioni al veleno, e l’occasione è un nuovo intervento concesso a Uomini e donne magazine. Per l’opportunità delineatasi a mezzo stampa, la dama del Trono over replica, quindi, alle critiche ad oggi rilasciate sul suo conto dall’ex Giorgio, che di recente – tra le altre cose – l’ha tacciata di aver perso la sua naturalezza che la contraddistingueva – agli occhi del “gabbiano” – ai tempi della loro lovestory avviata a Uomini e donne, ricorrendo ai bisturi.

E rispetto all’attacco ripetuto nel tempo di Manetti, però, la risposta di Gemma ora non si fa attendere ed attribuisce proprio a Giorgio le colpe del naufragio della lovestory nata tra i due alla corte di Maria De Filippi: “Continua a fare la vittima sulla fine della nostra storia. Non mi ha mai chiesto di venire a Firenze”.

Gemma Galgani e le accuse a Giorgio Manetti dopo l’addio a Uomini e donne

Lo sfogo a mezzo stampa poi prosegue con la torinese che lamenta di non aver mai ricevuto da Giorgio Manetti – detto “il gabbiano” – una proposta di convivenza nella sua residenza, ai tempi della loro storia d’amore: “Non stavo mai a casa sua”. A detta della veterana del trono over di Uomini e donne, quindi, col senno di poi, il gabbiano giocherebbe il ruolo della vittima e sfrutterebbe le varie interviste al veleno su di lei per ridicolizzarla e al contempo accalappiarsi visibilità e consensi. “Mi ha ridicolizzata ai tempi della nostra relazione e non ha mai smesso di farlo”, rimarca l’intervistata, non a caso.

Giorgio Manetti, inoltre, si servirebbe dell’ausilio del suo savoir faire e la sua inconfondibile ironia, che tanto piace agli hater di Gemma Galgani, per emergere attraverso i media. Di recente, Giorgio ha tacciato Gemma di fare ormai confusione tra Uomini e donne e Avanti un altro. Una frecciatina avvelenata contro l’ex, a contestazione della continua ricerca dell’amore della dama alla corte di Maria De Filippi? Sembra, ormai, certo però che tra Gemma e Giorgio non scorra buon sangue. Chissà, quindi, se i due ex avranno mai occasione di chiarire vis à vis i loro conti in sospeso, senza lanciarsi comunicazione a distanza attraverso i media.



