Gemma Galgani vs Tina e Gianni/ Uomini e Donne: “ti manca la farfallina di Belen”

Gemma Galgani torna in passerella per la sfilata “Stasera mi dirai di sì” al centro della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. L’outfit scelto dalla dama di Torino, però, scatena le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Gemma, per conquistare il parterre degli uomini, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, indosserà un abito scuro dalla spacco profondo che metterà in mostra la coscia. La scelta, però, non piacerà affatto agli opinionisti che punteranno il dito contro la dama per la scelta troppo azzardata della Galgani. Lo spacco profondo, infatti, scatenerà i commenti di Gianni e Tina. Se la Cipollari lancerà frecciatine alla Galgani, Sperti sarà molto più diretto e le farà notare che l’unica cosa che manca è la farfallina in stile Belen Rodriguez.

GEMMA GALGANI, ABITO PROVOCANTE A UOMINI E DONNE

Gemma Galgani, con i suoi outfit, continua ad essere la protagonista delle sfilate del trono over di Uomini e Donne. La dama, oltre a scontrarsi con Gianni Sperti e Tina Cipollari si scontrerà anche con Aurora. Tra le due dame non corre buon sangue e la sfilata sarà l’occasione per lanciarsi nuove accuse. Anche l’outifit di Aurora scatenerà i commenti velenosi di Tina Cipollari che punterà il dito contro entrambe. Per Gemma, dunque, arriva l’ennesimo commento al veleno di Tina che ammetterà, senza giri di parole, di non gradire che donne dell’età della Galgani si vestano in un determinato modo sfoggiando outfit sensuali e provocanti. Come risponderà la Galgani?

