GEMMA GALGANI VS VALENTINA AUTIERO “INDIGNATA!”/ Uomini e Donne, lacrime e urla!

Mentre Gemma Galgani e Sirius ballano al centro dello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi si accorge che Valentina Autiero è in lacrime. “Perché stai piangendo?” le chiede la conduttrice, Valentina si giustifica “La canzone mi ha fatto emozionare”. Maria non sembra crederle e insiste, la Autiero si lascia andare “In verità sono stanca di tutto questo”. La De Filippi intuisce che lo sfogo ha a che fare con Sirius, poi è l’amica Roberta Di Padua a chiarire “La verità è che lui le piaceva davvero, comunque alla fine le va sempre in questo modo ed è un po’ stanca”. Poi però nuove critiche arrivano prima da Aurora poi da Gemma, Valentina sbotta e, ancora in lacrime, lascia lo studio di Uomini e Donne. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lite tra Gemma e Valentina a Uomini e Donne

A Uomini e Donne va in scena una furiosa lite tra Gemma Galgani e Valentina Autiero. Dopo le avances di quest’ultima nei confronti di Sirius/Nicola, la bionda dama si è sfogata nel post puntata: “Il problema non è la gelosia, ma che si venga a scherzare e fare i giochetti, mi riferisco a Valentina, che fa i trabocchetti… ma come si permette? Che è cinque anni che è in studio, ha avuto due storie e le ultime neppure sappiamo come sono finite!” I toni però si alzano fino a diventare quelli di una furiosa lite nello studio di Canale 5. “Sono davvero indignata dal tuo comportamento. Sai solo urlare e parlare a sproposito verso tutti.” sbotta la Galgani contro Valentina. La dama infatti scopre che la Autiero ha chiesto di poter avere un incontro con Sirius, da lui però rifiutato.

Gemma Galgani contro Valentina Autiero: “Dov’è la tua coerenza?”

Gemma Galgani è furiosa e continua ad attaccare Valentina: “Ho sempre ascoltato le sciocchezze che hai detto e ora non ne ho più voglia. Perché non metti la sedia vicino a Tina già che ci sei? Ma la tua coerenza dov’è? Tu dai dell’ipocrita a tutti e poi…”. La Autiero replica a tono: “Mi ha rifiutata? E basta! Non scassà! Vuole te e tienitelo!” Che sia davvero finita la rivalità tra le due dame per Sirius? Valentina comunque tiene a ribadire che il suo interesse nei confronti del 26enne è reale.



