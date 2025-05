Arcangelo tra Gemma Galgani e Marina a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 22 maggio 2025 inizia con un filmato in cui Gemma Galgani prova a convincere Arcangelo a non chiudere la loro conoscenza. “Non è vero che hai perso interesse nei miei confronti, ti sei imposto di non provare interesse”, dice Gemma in camerino con Arcangelo che conferma l’intenzione di chiudere. “Non è possibile però. Sei come un mulo con i paraocchi“, commenta Gianni Sperti riferendosi a Gemma. In studio, Arcangelo conferma così l’intenzione di chiudere non solo con Gemma, ma anche con Cinzia per poter andare avanti unicamente con Marina.

“Io voglio Marina”, spiega Arcangelo scatenando la dura reazione di Francesco, un altro cavaliere del parterre. “Hai illuso una povera donna come Gemma”, commenta Francesco. “Ma non è una povera donna”, replica Marina difendendo Arcangelo. “Siete penosi”, sbotta Gemma puntando il dito contro Marina e Arcangelo.

Gemma Galgani, duro scontro con Arcangelo

Lo scontro tra Gemma e Arcangelo continua. “Tu non hai una morale. Sei un essere immondo. Io stanotte sono stata male perché hai rinnegato il nostro primo incontro”, sbotta Gemma Galgani visibilmente agitata. Arcangelo ribadisce di non aver rinnegato nulla ma Gemma non ci sta e continua a puntare il dito contro il cavaliere. “Tu che davi lezione a Giuseppe, è stato onesto e sincero. Tu hai solo fatto danni”, dice Gemma che puntualizza di non vedere l’uomo educato che si era presentato in studio.

“E quindi? Solo perché sono educato devo sposarti?“, chiede provocatoriamente Arcangelo. “Gemma sei arrivata alla conclusione che ti ha preso in giro?”, chiede Maria De Filippi ricevendo una risposta affermativa. “Per la prima volta sono d’accordo con Gemma”, commenta Tina Cipollari. Nella discussione interviene anche Marina che, poi, approfitta della situazione ponendo una domanda a Tina: “Io ti stimo e non è una sviolinata ma vorrei sapere perché mi hai dato della donna inutile“, dice la dama tra le lacrime. Gemma si alza e pone dei fazzoletti alla dama, ma poi aggiunge: “Dove sono le lacrime?“, mettendo fine all’intervento di Marina.

