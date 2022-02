Gemma Parison, mamma morta Silvia Toffanin/ “Sono sicura che ovunque lei sia…”

Il lutto di Silvia Toffanin, la scomparsa della madre nel 2020

Per la prima volta nella sua carriera Silvia Toffanin affianca Ezio Greggio nella conduzione di “Striscia la notizia“. A ottobre 2020, precisamente il 20, la madre della Toffanin,Gemma Parison, è mancata a soli 63 anni a causa di una lunga malattia. La conduttrice, nonostante il grave lutto che l’ha colpita, ha scelto comunque di andare in onda poco dopo con Verissimo. A fine puntata, visibilmente commossa, ha detto al suo pubblico: «Per me è stata una puntata emotivamente molto forte. Ma ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo. Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque lei sia oggi, mi stia guardando. Posso solo dire… Mamma, ti amo!», e ha lanciato un bacio verso il cielo.

Silvia Toffanin nasce il 26 ottobre 1979 a Marostica (Vicenza). Cresce a Cartigliano (VI) con i genitori e sua sorella Daiana. All’Università Cattolica del Sacro Cuore si laurea in lingue e letterature straniere (Silvia è bilingue, in quanto sua madre è australiana). Da sempre interessata al mondo dello spettacolo, partecipa a Miss Italia nel 1997 e successivamente diventa letterina nel programma “Passaparola” condotto da Gerry Scotti insieme a un’altra predestinata e sua attuale amica del cuore: Ilary Blasi. Nel 2002, Silvia ha la sua grande occasione, subentrando a Vanessa Incontrada come conduttrice del programma “Nonsolomoda”. Nel 2004 Silvia diventa giornalista professionista, con l’iscrizione all’albo. L’anno della definitiva consacrazione è il 2006, quando affianca l’opinionista Alfonso Signorini nel programma cult “Verissimo” in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5. Da allora, Silvia diventa il volto della trasmissione, restandone ininterrottamente alla conduzione e curandone alcuni speciali di successo, come quello record di ascolti sul matrimonio di Belen Rodriguez.

