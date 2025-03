Ennesimo flop per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama torinese non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita, e gli anni passano sulla sedia trasparente senza mai fuggire alle grinfie di Tina Cipollari. Secondo le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, si scopre che anche con Orlando le cose sono finite malissimo. Il cavaliere che durante la sfilata si era vestito da Franco Califano per rubarle il cuore, verrà eliminato dalla veterana del programma di Maria De Filippi.

Nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne, verrà trasmessa una pesantissima lite tra Orlando e Gemma Galgani. Il diverbio è scoppiato dopo che Tina Cipollari ha portato alla luce una grave segnalazione sul cavaliere, rivelando che l’uomo sarebbe fidanzato da vent’anni con una donna di origini russe. Una volta scoperta la verità, Orlando ha espresso il desiderio di rimanere e corteggiare un’altra donna ma è stato gentilmente invitato ad abbandonare il programma a causa della poca fiducia dopo la rivelazione scioccante al centro dello studio.

Continuano le delusioni per Gemma Galgani a Uomini e Donne. Anche con Orlando la relazione finisce bruscamente dopo un’inizio apparso a tutti scoppiettante. Inutile dire “ce lo aspettavamo” dato che spesso i cavalieri chiamano la redazione solo per prenderla in giro e approfittare di un po’ di popolarità. Orlando ha fatto la stessa cosa: dopo che Gemma lo ha eliminato, ha deciso di conoscere un’altra persona ma non gli è stato possibile dato che in seguito alla segnalazione Maria De Filippi ha preferito uscisse dal programma. Che dire, riuscirà prima o poi la storica dama di Uomini e Donne a trovare l’uomo della sua vita? Ormai subisce una delusione dietro l’altra…