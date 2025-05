PAPA LEONE XIV IN VISITA AL SANTUARIO DI GENAZZANO

Prima di dedicare una preghiera privata al suo predecessore Francesco, Papa Leone XIV è stato protagonista di una visita a sorpresa, quella al Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano. Non si tratta della prima visita per Prevost nel santuario, ma in questo caso si è presentano nelle nuove vesti di pontefice, rispettando quella che è una sorta di tradizione personale, in base alla quale vi si reca ogni volta che ottiene una nomina importante. Infatti, vi si era recato in occasione della nomina a priore generale degli Agostiniani, poi da vescovo e successivamente da cardinale, quindi non poteva mancare una visita da Papa.

Ma è stata, comunque, una sorpresa per i fedeli, che non si aspettavano il suo arrivo due giorni dopo la sua elezione, dunque una folla si è radunata nella piazzetta antistante, poi si è fermato per pregare prima davanti all’altare, poi di fronte all’icona della Madonna, per la quale ha sempre avuto una profonda devozione. Nel breve discorso che ha tenuto, ha espresso il valore e significato che ha il Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, che è compagna di “luce, saggezza“, da seguire qualunque cosa dica.

LE ORIGINI E LA STORIA DEL SANTUARIO DELLA MADRE DEL BUON CONSIGLIO

Il Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano ha origini antiche, in quanto l’attuale basilica sorge dove esisteva una chiesa dedicata alla Vergine Maria dall’ix secolo. Nel 1356 fu affidata ai frati agostiniani. Grazie ai beni donati da un’agostiniana, nel XV secolo fu possibile riedificare la chiesa che era ormai in rovina, ma i lavori furono fermati per mancanza di fondi. La donna fu derisa, ma profetizzò che Sant’Agostino avrebbe completato l’opera. Nel 1467 ci fu un’apparizione miracolosa, quella dell’immagine della Vergine su una parete della chiesa incompleta, successivamente furono registrati molti miracoli documentati e Papa Paolo II mandò due vescovi per verificare il fenomeno.

IL SIGNIFICATO E VALORE DEL TITOLO MARIANO

Così si diffuse rapidamente il culto della Madonna del Buon Consiglio e da quel momento il santuario continua ad attirare migliaia di pellegrini italiani e stranieri, anche perché il Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano è percepito come un luogo dove la presenza di Maria è viva e trasforma chi vi si reca in pellegrinaggio. Il titolo nasce dall’esperienza concreta dei fedeli, perché Maria è guida nelle scelte difficili della vita. Ma c’è anche un fondamento teologico, perché “consiglio” è il disegno divino di salvezza, e Gesù è il “consigliere mirabile” annunciato dal profeta Isaia. Di conseguenza, Maria è la Madre del Buon Consiglio perché è la Madre di Gesù, il cuore del piano salvifico di Dio.