Gene Gnocchi/ Con “The Legend” a Pesaro per lo “Sconcerto rock” (Notte Rosa 2019)

Gene Gnocchi porta il suo “Sconcerto rock” a Pesaro per l’annuale appuntamento con la Notte Rosa 2019. Per l’occasione, l’amato mattatore della tv si calerà nei panni di The Legend, una vecchia rockstar ormai distante dal successo che il suo creatore definisce come “un personaggio di confine”. Ma da cosa trae ispirazione il suo spettacolo? “Davanti a me – spiega l’attore in un’intervista concessa a Brescia Oggi – ho una marea di esempi analoghi: cantanti che tornano sulla scena senza avere molto da dire, eppure lo fanno lo stesso. Ecco – aggiunge l’artista – è quella cosa lì: fa ridere e fa piangere. Infiniti i problemi: musicisti insubordinati, traduttori che lo ridicolizzano, un pubblico che non digerisce le sue scelte. E poi i giornalisti, che lo deridono”. Con Sconcerto Rock, Gene Gnocchi spiega di non aver mai ambito “a riflettere sui massimi sistemi della discografia. Però – aggiunge – è uno spettacolo funzionale: mi aiuta a provare monologhi nuovi”.

Gene Gnocchi: dal rock alla scrittura, passando per la tv

Protagonista di uno spettacolo tutto dedicato al rock, Gene Gnocchi spiega che il rock oggi emerge con fatica, surclassato dalla musica rap e da altri generi musicali. “A parte i soliti nomi si fa fatica – spiega l’attore in un’intervista concessa a Jacopo Manessi – anche se di rocker ce ne sono”. Tra gli interessi di Gene Gnocci, oltre alla musica, c’è però anche la scrittura: nei mesi scorsi ha infatti lavorato a un giallo che potrebbe vedere la luce prima della fine dell’anno. Per quanto riguarda invece la tv, la sua satira è al centro del programma di approfondimento di La7, Dimartedì, dove si fa notare grazie alle sue analisi pungenti sulla situazione politica italiana. “Come programma è parecchio impegnativo – spiega Gene Gnocchi a Brescia Oggi – C’è del recitato, ma anche molto cantato. Tutti pezzi originali, a parte ‘Purple rain’ che però mi ha fregato Prince. D’altronde siamo a un festival musicale”.

Gene Gnocchi scatenato su Twitter: il calciomercato

Nel pieno del calciomercato estivo, Gene Gnocchi non rinuncia a condividere, su Twitter, le sue irriverenti osservazioni sulle squadre e sui calciatori. L’ultima, in ordine cronologico, è quella riferita al ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus, in merito al quale l’attore comico twitta: “Juve. Oggi le visite mediche di Buffon. Paratici: “Con lui allo Juve Medical inauguriamo il nuovo reparto di Geriatria”. #Gazzetta #Buffon #calciomercato #SkyCalciomercato”. Nei giorni scorsi, invece, Gene Gnocchi ha pubblicato un irriverente cinguettio in occasione della formazione della rosa dell’Inter. Dopo Godin e Sensi, a scatenare la sua riflessione è stato l’ingresso in squadra di Valentino Lazaro, in merito al quale Gene Gnocchi ha twittato: “Inter, domani visite mediche per Lazaro. Saranno una pura formalità: dovrà soltanto alzarsi e camminare”. Ma non manca anche il tweet su uno dei calciatori più amati e chiacchierati degli ultimi anni: “Inter, Ausilio apre su Icardi:” Non giocherà ma sarà disponibile per compleanni, matrimoni e addii al nubilato”.



