Gene Gnocchi/ “Ho avuto dei problemi in quarantena. Ora sono riuscito…”

Gene Gnocchi apre i cassetti della sua vita ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita professionale e privata. In collegamento dalla propria casa, Gnocchi, ospite della prima puntata della nuova settimana di Vieni da me, strappa sorrisi al pubblico di Raiuno svelando anche retroscena della sua lunga carriera. Ironico come sempre, il conduttore si presenta cn una parrucca lunga. “Ho avuto dei problemi con la ricrescita dei capelli. Però, ora che i parrucchieri riaprono, sono riuscito ad ottenere un appuntamento con Michele, il mio parrucchiere di fiducia, per fine settembre“, spiega Gnocchi. “Ma visto che è il tuo parrucchiere di fiducia, non poteva anticipare?“, chiede Caterina Balivo. “Lui è una persona seria. E’ come ottenere una tac in ospedale. Se mi volete, mi tenete così”, risponde ancora Gnocchi. “Sembri Morgan“, gli dicono dallo studio. “Io vado. Avrei accettato di restare se mi avessi detto che assomiglio a Bugo”, dice ancora con la sua solita ironia.

GENE GNOCCHI: “HO FATTO L’AVVOCATO PER SEI ANNI”

Gene Gnocchi comincia ad aprire i cassetti dalla sua vita con un codice civile. “Io ho studiato legge e ho fatto l’avvocato per sei anni. Il mio problema è che avevo due clienti: uno di 94 anni e uno di 36. Quando è morto quello di 36, ho pensato che forse era meglio cambiare lavoro”, spiega. Dopo aver tramsesso un filmato in cui Gene Gnocchi fa la corte in diretta ad una giornalista, la Balivo gli chiede quante volte si sia sposato. “Sono al secondo matrimonio e sono felicissimo. Ho sposato una donna meravigliosa e ho due figli fantastici“, svela. Nel corso dell’intervista, Gnocchi parla anche della sua famiglia facendo battute anche sull’astrologo di Vieni da me, Simon and the stars: “non puoi fare l’astrologo basandoti su quello che ho detto io. Così posso fare anch’io l’astrologo”, scherza il conduttore.



