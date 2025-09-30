Gene Gnocchi - ospite oggi a La Volta Buona - si è raccontato tra iconica irriverenza e rivelazioni professionali.

Dietro l’arte del ‘far ridere’ c’è molto di più che una serie di battute in sequenza. Lo conferma, tra l’altro, uno dei massimi esponenti del settore: Gene Gnocchi, ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona: “Mi è sempre piaciuto far ridere, anche quando giocavo a calcio; tra casa e pubblico è però tutta un’altra cosa. Ci vuole passione, dietro il far ridere c’è molta fatica anche se non sembra”. Capace di scandire dei tempi unici, dotato di irriverenza e capacità di fare satira coniugando uno stile che è un faro per chi ambisce a seguirne le orme.

Federica Baroncini, chi è la moglie di Gene Gnocchi/ “Tra noi c’è complicità e affinità intellettiva”

Nella sua carriera ha provato i campi più disparati, partendo dalla gioventù; Gene Gnocchi ironizza sugli esordi da avvocato ma va fiero del suo percorso nel mondo della musica: “Come cantante non è andata male; ho inciso anche dei dischi con mio fratello Charlie; ho fatto anche una canzone ‘Giura che non è silicone’ con la quale sono andato al Festivalbar…”. C’è ovviamente il calcio tra le sue passioni, lui che ha vissuto anche una parentesi in Serie A come tesserato del Parma all’età di 52 anni. Un’esperienza che ricorda bene, soprattutto per lo stipendio: “Sono stato tesserato con il Parma, però in gioventù ero un discreto giocatore. Quando ero in Serie A mi davano il minimo dello stipendio… Ma come non facevo nulla, mi allenavo tutti i giorni! Quell’anno il Parma è fallito proprio per i miei 18 mila euro all’anno…”. Qualsiasi sia il tema, insomma, l’ironia è una conditio sine qua non.

Gene Gnocchi, l'ex moglie Gianna Ghiozzi e i figli/ Il loro rapporto è bellissimo, il comico oggi è felice

Gene Gnocchi a La Volta Buona: “Simona Ventura? Ha creduto in me…”

Gene Gnocchi si racconta anche sul privato nel salotto de La Volta Buona; il comico ha 5 figli ma sono soprattutto le più piccole ad aver dato un valore aggiunto al suo ruolo da genitore. “Le bambine piccole? 12 e 9 anni, per fare il papà in terza età ci vuole un fisico bestiale. E’ faticoso, però ci divertiamo un mondo, è stata una cosa meravigliosa. Vengo da una famiglia numerosa, come la mia, ma queste due bambine sono pazzesche: Irene e Livia. Loro vengono sempre a vedere gli spettacoli, la mamma le rende partecipi”.

Charlie Gnocchi, chi è la moglie Elisabetta Randolfi/ "E' una santa donna"

Non poteva poi mancare un cenno ai colleghi e amici con i quali ha condiviso le innumerevoli esperienze nel mondo dello spettacolo. In particolare, Gene Gnocchi non può che avere parole di stima e affetto per Simona Ventura: “E’ una compagna di lavoro eccezionale; ereditammo ‘Quelli che il calcio’ da Fazio e lei si è fidata ciecamente. Mai visto nel mondo dello spettacolo una che ragiona in questo modo, mi ha portato anche a Sanremo. Un anno complicato, non c’erano cantanti…”. Prima di salutare, il comico desta il divertimento generale con una poesia goliardica con tanto di simpatica stoccata ad un altro salotto televisivo! “Pensavo che questa intervista sarebbe stato il mio punto d’arrivo, invece… Tanto vale andare a Bellamà!”.