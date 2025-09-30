Gene Gnocchi, chi è l'ex moglie Gianna Ghiozzi e i figli, con loro il comico ha un bellissimo rapporto.
Gene Gnocchi è un noto comico e cabarettista ma anche conduttore televisivo, cantante, attore e scrittore che è riuscito a conquistare un notevole successo nel corso della sua lunga carriera. Cosa sappiamo della sua sfera personale? Negli anni Ottanta è convolato a nozze con Gianna Ghiozzi e dalla loro unione sono nati tre figli: Ercole, Silvia e Marcello. Qualche anno dopo il comico e la sua ex moglie hanno deciso di prendere strade diverse, i motivi dell’addio però non sono mai stati resi noti.
Sulla prima moglie di Gene Gnocchi non si sa praticamente nulla, Gianna Ghiozzi infatti non fa parte del mondo dello spettacolo ed è sempre stata molto riservata. Lui non parla mai di lei, probabilmente per tutelare la sua privacy, sembra però che siano rimasti in buoni rapporti dopo la separazione. Durante varie ospitate e interviste ha invece dedicato spesso parole piene di affetto ai suoi figli, con i quali ha un bellissimo rapporto.
Gene Gnocchi, l’amore per i figli e il secondo matrimonio: con Federica è molto felice
In una passata intervista il comico ha fatto sapere che suo padre gli diceva sempre che si può solo voler bene ai figli e lui pensa che avesse ragione. Ha anche rivelato che i suoi figli quando vanno a vedere i suoi spettacoli lo prendono in giro e ridono anche quando non dovrebbero, a detta sua sono meravigliosi.
Dopo la fine del suo matrimonio con Gianna Ghiozzi Gene Gnocchi ha ritrovato l’amore con Federica, la sua seconda moglie. Parlando di lei ha detto che è una donna bellissima e molto intelligente, a detta sua tra loro c’è molta complicità e affinità intellettiva. Dal loro amore sono nate due figlie, anche con loro ha un rapporto speciale. Qualche tempo fa ha rivelato: “Sono al secondo matrimonio e sono felicissimo. Ho due figlie fantastiche e sono felice”. Tre anni fa lui e l’ex moglie hanno provato una gioia immensa, sono diventati nonni per la prima volta.