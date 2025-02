Morto nelle scorse ore, il noto attore Hollywoodiano Gene Hackman ha avuto una vita privata molto interessante, oltre alla carriera mandata avanti per anni con successo. Gene Hackman ha avuto tre figli dalla prima moglie Fay Maltese, dalla loro storia d’amore durante circa trent’anni sono nati i figli Elizabeth, Cristopher e Leslie Ann, prima del divorzio avvenuto nel 1986 tra i due coniugi.

Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati ritrovati morti nella loro casa a Santa Fe. L’attore, vincitore di due premi Oscar per Il braccio violento della legge e Gli spietati, aveva 95 anni.

Secondo quanto riferito da Adan Mendoza, lo sceriffo che ha confermato la notizia al Santa Fe New Mexican, non ci sono al momento particolari che facciano pensare a un omicidio di Gene Hackman e della sua seconda moglie. Le autorità locali non hanno fornito dettagli sulla causa del decesso né sul momento della morte della coppia.

Negli ultimi anni di vita l’attore Gene Hackman, originario di San Bernardino in California, che aveva deciso di ritirarsi dalle scene una volta superata la soglia dei novant’anni, aveva comunque mantenuto un rapporto importante con i figli nati dal primo matrimonio con Fay Maltese.