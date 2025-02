Sempre propendere sempre di più verso la strada del vero e proprio mistero la morte del famosissimo attore Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa che risalirebbe al pomeriggio di ieri quando – su segnalazione di un vicino di casa preoccupato perché da tempo non vedeva la coppia – i corpi senza vita sono stati trovati nella loro abitazione in New Mexico e assieme a loro era presente anche il corpo senza vita di uno dei tre cani della coppia, mentre gli altri due erano perfettamente in vita: proprio questo aspetto relativo ai cani aprirebbe – specialmente negli speculatori del web – a diversi dubbi e ipotesi su com’è morto Gene Hackman.

Partendo dal principio, prima di cercare di rispondere alla domanda “com’è morto Gene Hackman” (o meglio, mettere in fila tutti i dubbi e i presunti misteri) vale la pena fare un passetto indietro per ricordare – appunto – che i corpi dell’attore, della moglie e del cane sono stati trovati privi di vita nel pomeriggio di ieri all’interno della loro villa: sul luogo gli inquirenti – almeno, ad una prima analisi e per quello che ci è dato sapere – non hanno individuato segni di effrazione o di illeciti di alcun tipo; muovendo la prima ipotesi su di un possibile avvelenamento da monossido di carbonio legato – ipoteticamente – ad una perdita di gas.

Com’è morto Gene Hackman: tutti i dubbi e i (presunti) misteri sul decesso in casa dell’attore

Tutto liscio e tutto preciso, non fosse (e veniamo al primo mistero e dubbio) nella casa di Gene Hackman gli inquirenti – che avevano preventivamente chiesto il supporto della compagnia del gas e dei vigili del fuoco per scongiurare la presenza di fumi tossici prima dell’intervento – non avrebbero individuato alcuna fonte per la presunta perdita; mentre a credere a questa ipotesi ci sono i familiari dell’attore e il dottor Michael Baden – perito patologo intervistato da Fox – che ha precisato che una teoria potrebbe essere anche legata al motore di una delle loro auto rimasto accidentalmente acceso in garage.

Tuttavia, a permeare di dubbi l’ipotesi dell’avvelenamento come risposta a com’è morto Michael Baden c’è il non trascurabile fatto che nell’abitazione siano stati trovati anche i due cani della coppia ancora in vita e che – similmente al terzo – avrebbero a loro volta dovuto respirare i fumi tossici; mentre – rivela in questo caso l’emittente KOB 4 – non è neppure chiaro come mai gli inquirenti ci abbiano messo circa 12 ore ad identifcare i due corpi, ferma restando l’enorme fama dell’attore: le piste restano tutte aperte per gli agenti che stanno conducendo le indagini e probabilmente solo tra qualche settimana – magari con le autopsie – potremo avere delle risposte credibili.