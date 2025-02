Gene Hackman è stato ucciso? E’ questo il sospetto che emerge dopo la scioccante notizia arrivata ieri mattina, circa la morte dell’attore americano, assieme alla moglie Betsy Arakawa di anni 63, nonché al cane. Cosa è successo nella loro abitazione di Santa Fa, nel New Mexico? Ecco perchè sorge spontanea la domanda e sono diverse le cose che non tornano. Una risposta arriverà solamente fra diverse settimane, visto che, come fatto sapere dal portale americano TMZ, i due cadaveri saranno sottoposti ad autopsia a breve ma il referto finale non verrà redatto in tempi stretti.

Secondo quanto emerso, si parla di almeno un mese o un mese e mezzo per conoscere la causa di morte effettiva di Gene Hackman e della sua adorata moglie, e nell’attesa si può solo cercare di supporre cosa sia accaduto. Tante le cose che non quadrano, a cominciare dalla porta di casa della loro abitazione, trovata aperta.

GENE HACKMAN E’ STATO UCCISO? MOGLIE IN BAGNO MORTA DA GIORNI

Si tratta già di un chiaro indizio circa il fatto che chiunque avrebbe potuto entrare ed uscire da quell’abitazione. In ogni caso è anche indizio di una mancata effrazione, visto che in caso contrario sarebbero stati trovati degli evidenti segni di scasso.

Un altro aspetto che non quadra è che i due corpi sono stati rinvenuti in diverse stanze della casa. Betsy Arakawa è stata trovata in bagno, a fianco a delle pillole sparse per terra, e sembra che fosse morta da un po’ di tempo. Il suo corpo era infatti in decomposizione, inoltre il viso era gonfio e le mani e i piedi avevano già i primi segnali chiari di mummificazione. Gene Hackmann era invece in un’altra stanza, mentre il cane, morto anche lui, si trovava a circa 3-5 metri dalla moglie dell’attore.

GENE HACKMAN E’ STATO UCCISO? ESCLUSO AVVELENAMENTO DA GAS

C’è poi il mistero di altri due cani trovati vivi e in salute, rinvenuti uno dentro casa e l’altro fuori. Subito dopo il decesso si era pensato alla possibilità che i due, più il cane, fossero stati vittime di un avvelenamento da monossido di carbonio o di qualche altro gas nocivo, ma i vigili del fuoco che sono intervenuti sulla scena hanno escluso tale situazione, di conseguenza resta ancora la domanda: cosa è successo all’attore 95enne e alla moglie 63enne?

La scena rinvenuta dagli inquirenti e dai soccorritori fa pensare ad un possibile suicidio della donna, viste le pillole rinvenute, ma a Gene Hackmann cosa è successo? E’ stato in qualche modo ucciso dalla compagna, forse perchè non riusciva più a prendersi cura di lui? E magari si è poi tolta vita, quindi un classico caso di omicidio suicidio? Non si spiegherebbe il cane, ma è probabile che lo stesso sia morto di fame o di sete dopo che i due padroni sono deceduti e non hanno potuto prendersi cura di lui. Ma perchè gli altri due cani sono stati rinvenuti ancora in vita? Tutte domande che riceveranno una risposta, si spera il prima possibile.