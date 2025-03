Come è morto Gene Hackman? Continua il giallo in merito al decesso del 95enne attore americano, trovato senza vita nella sua abitazione di Santa Fe, nel New Mexico, assieme alla moglie Betsy Arakawa, anche lei morta, e al cane. Stando a quanto scritto da Fanpage, da una prima analisi emergerebbe che il pacemaker dell’attore avrebbe smesso di funzionare nove giorni prima il ritrovamento del corpo senza vita dello stesso, di conseguenza è probabile che risalga a quel giorno la data del decesso.

Le forze dell’ordine stanno battendo la pista dell’omicidio quanto del suicidio, ma anche della possibilità che Gene Hackman sia morto per delle cause naturali, magari dopo un incidente. Il forte sospetto è che lui sia morto prima di lei, anche perchè i due sono stati ritrovati in due stanze differenti, con la pianista rinvenuta vicino a delle pillole: che si sia tolta la vita dopo aver scoperto il decesso del marito? Oppure Gene Hackman ha avuto un attacco o un malore trovando la moglie senza vita? Ma come è possibile che nessuno si sia accorto per una decina di giorno che i due fossero morti, a cominciare dai figli dell’attore?

GENE HACKMAN, TUTTO QUELLO CHE NON TORNA

Tutte domande che al momento sono ancora avvolte nel mistero, resta il fatto che sulla porta non vi erano segni di effrazione e sui corpi nessuna ferita che possa far pensare ad una morte violenta, di conseguenza la duplice morte non sembrerebbe essere stata causata da terzi. Esclusa anche l’ipotesi dell’avvelenamento per monossido di carbonio derivante da una possibile perdita, visto che i vigili del fuoco, dopo un sopralluogo approfondito, non hanno rinvenuto delle perdite. Secondo i dati del pacemaker Gene Hackman sarebbe morto di preciso il 17 febbraio, mentre i due corpi sono stati ritrovati il 26.

Bisognerà ora risalire alla data di morte della moglie per capire se sia appunto deceduta dopo o prima il suo compagno. Un vero e proprio giallo, ma la sensazione è che per sbrogliarlo ci vorrà diverso tempo. Da spiegare anche la morte del cane, che però potrebbe essere spirato di stenti, non avendo più acqua e cibo dai propri padroni: ma perchè è stato trovato in un armadio? Che sia andato a “rintanarsi” poco prima di morire?