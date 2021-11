GENE SIMMONS CONTRO I NO VAX/ Bassista dei Kiss: “sono dei nemici, vanno isolati”

Gene Simmons, “il diavoletto” dei Kiss (ogni membro del gruppo si presenta in scena truccato da un personaggio, lui è “The Demon” il diavolo) non le ha mai mandate a dire. Si è sempre caratterizzato nelle sue dichiarazioni come uno senza peli sulla lingua, prendendo a male parole chiunque non la pensi come lui. Anche politicamente, per un musicista rock così trasgressivo come lo sono i Kiss, è sempre stato caratterizzato da scelte personalissime, spesso infatti si è schierato dalla parte del Partito repubblicano, quello conservatore, che non è certo il favorito dei musicisti rock e viceversa.

"Green Pass va portato a 6 mesi"/ Crisanti: "Tempi non in linea con durata vaccino"

Adesso, mentre si trova a bordo dell’annuale Kiss Kruise, la crociera rock che da qualche tempo la band di Detroit intraprende per fan facoltosi che si possono permettere camere da letto da varie migliaia di dollari a bordo di lussuose navi mentre loro si esibiscono in concerti esclusivi, Simmons se le è presa con i no vax. Partendo dal fatto di essere infuriato perché per via del Covid ovviamente le partecipazioni sono ridotte e quindi la band subisce un danno economico, ha attaccato tutti quelli, e in America sono parecchi, che rifiutano ancora il vaccino: “Non mi interessa quali siano le tue opinioni politiche. Non hai il permesso di infettare qualcuno solo perché credi di avere dei diritti, per altro deliranti, ovviamente”.

TERZA DOSE/ “Vaccini facili da conservare e modello a raggiera: non serve riaprire tutti gli hub”

THE DEMON DEI KISS FA LA GUERRA AI NON VACCINATI

Continuando il suo attacco, ha rilasciato un interessante punto di vista sul concetto di libertà, cosa che va a infrangersi con quella di tanti suoi colleghi: “Questa idea scellerata e malvagia che devi fare tutto ciò che ti pare mentre il mondo va a rotoli è veramente terribile”. Già quella concezione dell’individualismo esasperato che proprio la musica rock ha spesso esaltato. Poi è andato via via surriscaldandosi: C’è bisogno di identificare queste persone e farle uscire allo scoperto, in modo che ognuno di noi possa sapere chi sono. Conosci i tuoi amici solo quando ti rendi conto di quanto gli importa di te. Questo include la questione Covid. Se pensi di poter camminare in mezzo a noi, senza un vaccino, allora sei un nemico“. Per poi concludere: “A tutti coloro che non ci credono, invito a riflettere sul fatto che 5 milioni di persone sono morte di Covid. So che ci sono intere società che, ad esempio, pensano che la terra sia piatta, che credono in migliaia di cose e pensano che le vittime del Covid siano morte per altri motivi. Molte persone ancora non credono agli effetti della pandemia e bisogna scoprire chi sono, a prescindere dalla loro importanza nella società. State lontani dai malvagi a cui non interessa della salute degli altri”. E soprattutto state lontani dalla crociera dei Kiss…

LEGGI ANCHE:

COVID UK/ "Contagi e decessi in calo, ma non si sa se per merito delle terze dosi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA