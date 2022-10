Geneme Tonini, chi è/ L’attrice di origini etiopi protagonista della serie “Nudes”

Chi è Geneme Tonini: il significato del suo nome

L’attrice Geneme Tonini sarà tra gli ospiti della puntata di oggi, mercoledì 26 ottobre, del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Di origini etiopi (il suo nome significa “primo mattino”) è stata adottata da una famiglia di Padova: “Sono qui da quando avevo 3 anni, adoro il centro con i suoi monumenti storici e il fatto che sia molto viva a livello culturale”, ha raccontato a Il Gazzettino. Ballerina, modella e attrice, Geneme si è fatta conoscere nella serie “Nudes”, adattata dall’omonima serie norvegese di successo. Nei primi quattro episodi, Geneme interpreta Marta Mwangi che accusa il carismatico Vittorio (Nicolas Maupas), di aver diffuso un video privato in cui lei sta facendo l’amore con il suo fidanzato durante una festa di Halloween. “Ho partecipato a una normale selezione come comparsa e sono stata scelta grazie al casting director Federico Mutti che ha insistito insieme anche alla regista Laura Lucchetti per farmi avere un ruolo da coprotagonista”, ha detto a Il Gazzettino.

Geneme Tonini: serie tv e il film Backstage

Prima della serie “Nudes”, Geneme Tonini aveva partecipato come comparsa nella serie Sky “We are who we are” di Luca Guadagnino girato a Bagnoli e ne “L’alligatore” della Rai ambientato a Padova. Nel 2022 l’attrice è apparsa anche nel film “Dietro le quinte – Backstage”, dance movie diretto da Cosimo Alemà (disponibile su Prime Video). 111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma. Vengono scelti in nove ma i ruoli disponibili sono soltanto quattro. “C’è stato un momento in cui anche noi abbiamo dovuto cantare davanti a tutti e gli altri nove. Un momento in qui ci siamo dovuti conoscere a livello artistico ma anche personale”, ha ricordato Geneme Tonini, intervista da Hot Corn.

