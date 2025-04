Un’altra vittoria in tribunale per il generale Roberto Vannacci. L’europarlamentare della Lega ha infatti visto la propria posizione stralciata per quanto riguarda le accuse di falso ideologico. Stando a quanto scrive il quotidiano Il Giornale nella sua edizione online, il procedimento a carico del generale Vannacci è stato archiviato dopo una breve indagine riguardante il fatto che lo stesso avesse commesso appunto quel reato, in merito ad alcune dichiarazioni quando difendeva l’ambasciata italiana a Mosca.

Per la cronaca il reato di falso ideologico si commette nel momento in cui un documento contiene delle dichiarazioni che vengono ritenute false, non corrispondenti al vero, quindi un atto autentico che però ha al suo interno delle informazioni che non corrispondono alla realtà. Vannacci era accusato di tutto ciò ma evidentemente non sussisteva alcuna prova a riguardo e alla fine per lo stesso parlamentare europeo è arrivata l’ennesima vittoria in tribunale, contro le numerose accuse nei suoi confronti.

GENERALE ROBERTO VANNACCI, POSIZIONE ARCHIVIATA: DI COSA ERA ACCUSATO

Secondo quanto precisa sempre il Giornale, il falso ideologico si riferiva precisamente alla presenza della coniuge dello stesso generale, nella sede dell’ambasciata a Mosca, di modo da ottenere una indennità di servizio all’estero maggiorata, ma alla fine ogni accusa è decaduta. Tra l’altro questa archiviazione giunge dopo che già il giudice per le indagini preliminari militari aveva deciso di stralciare la posizione del leghista, non rinvenendo alcun possibile reato.

Le indagini erano scattate dopo che era stata eseguita una ispezione da parte del ministro della difesa, e che aveva rilevato la possibilità che Vannacci avesse ricevuto una indennità illecita per i propri famigliari inerenti l’auto di servizio nonché rimborsi per delle cene fra il periodo febbraio 2021 e maggio 2022, che in realtà non si erano mai concretizzati. Il tutto, come ribadito più volte, non è stato riscontrabile di conseguenza il procedimento è stato archiviato con soddisfazione di Giorgio Carta, il legale difensore del generale. Questi ha commentato la notizia accogliendo con favore l’archiviazione, e sottolineando come si sia fatta chiarezza in merito all’assenza del dolo e sull’irrilevanza penale di quanto contestato.

GENERALE ROBERTO VANNACCI, LE PAROLE DEGLI AVVOCATI

L’avvocato, insieme al collega Massimiliano Manzo, conclude dicendo che il loro assistito ha sempre “agito in buona fede”, senza volontà di ottenere dei benefici che non gli spettassero. I legali ci tengono inoltre a precisare che il loro assistito ha sempre collaborato nelle indagine per accertare i fatti e far emergere la verità, fornendo tutta la documentazione richiesta e sottoponendosi all’interrogatorio.

Gli avvocati concludono dicendo che si è evitato “un processo inutile”, in quanto ritenuto infondato. Ricordiamo che lo scorso mese di giugno 2024, il generale Vannacci aveva ricevuto un’altra archiviazione in merito alle accuse di odio razziale dopo alcune sue parole sulla pallavolista della nazionale italiana Paola Egonu. Quel caso, particolarmente mediatico, era stato archiviato dai giudici, specificando che le frasi proferite dall’ex militare fossero improprie ma non denigratorie nei confronti della stessa atleta.