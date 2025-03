Confermando le attese e le numerose voci di corridoio che si sono susseguite nel corso delle ultime settimane, alla fine – quasi sul fotofinish – Assogestioni è riuscita a raggiungere una quadra sui nomi da presentare per il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali in vista dell’assemblea elettorale che si terrà il prossimo 24 aprile e che deciderà il futuro del più importante gruppo assicurativo italiano: una lista di nomi che – a loro volta – confermano le attese, peraltro presentata con un leggero anticipo rispetto alla lista per il CdA di Generali formulata da Mediobanca – e depositata sempre nel corso della giornata di oggi – e dal gruppo Caltagirone.

Partendo proprio da Assogestioni, la lista dei nomi che potrebbero – ferma restando la necessità di trovare i voti necessari – entrare nel CdA di Generali vede al primissimo posto l’economista (già consigliere del gruppo assicurativo tra il 2019 e il 2022) Roberto Perotti, seguito da Francesca Dominici, Anelise Sacks e Leopoldo Attolico; supportati nella corsa da Anima, BancoPosta Fondi, Eurizon, Fideuram, Intesa Sanpaolo, Sicav, Kairos e Mediolanum, formulata con l’ausilio – fanno sapere dall’associazione – dell’advisor esterno Chaberton Partners.

Complessivamente la lista di Assogestioni per il board di Generali sarà espressione dello 0,7% delle azioni ed in quanto tale è a tutti gli effetti una lista di ‘minoranza’ che non ambisce ad esprimere nessuno dei vertici ma solamente uno o più consiglieri per il prossimo triennio: la partita sui nomi resterà aperta fino a domani, quando dovranno obbligatoriamente essere depositate tutte le liste; mentre solamente il 24 aprile avremo certezza sulla composizione del CdA.

Al contempo, anche Mediobanca – ovviamente – si è unita alla partita dei nomi per il CdA di Generali presentando poche ore fa la sua personalissima lista di maggioranza (tecnicamente l’unica) che mira a confermare 9 dei 10 nomi dell’attuale board, con un decimo uomo di espressione del gruppo bancario: si tratterà – in particolare – di Andrea Sironi, Philippe Donnet (rispettivamente attuali Presidete e AD), Clemente Rebecchini, Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone, Elena Vasco e Giorgio Valerio.

Dal conto suo Mediobanca dovrebbe godere di almeno il 13,3% di voti a favore (pari al suo portafogli azionario) e dei voti di buona parte degli investitori; mentre al circa 27% di Caltagirone che gode del 10% di azioni e del supporto di Delfin, Edizione Holding e della fondazione Crt – si opporrà lo 0,7% di Assogestioni che potrebbe incanalare il 5,2% di voti del gruppo Unicredit il cui supporto attualmente rappresenta la più importante incognita nella partita – tutta aperta – sul board di Generali.