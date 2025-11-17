Entro il 2027 Generali investirà 1,3 miliardi di euro in tecnologia e intelligenza artificiale e punterà sulle startup innovative

Nell’economia europea domina un colosso dell’assicurazione che innova, alla fonte, la propria struttura industriale. E non nella Silicon Valley, ma a Trieste, in Italia. Generali investirà, tra il 2025 e il 2027, 1,3 miliardi di euro in tecnologia e intelligenza artificiale, per far sì che l’IA possa integrare pienamente la catena operativa.

Una cinquantina di motori di IA, oggi, operano nella sottoscrizione, nel pricing, nella gestione dei sinistri e nell’emissione delle polizze. Tra tre anni saranno il doppio.

Nel piano industriale Lifetime Partner 27: Driving Excellence l’innovazione è una leva di rendimento e, insieme, uno strumento per la crescita delle persone. La strategia, che integra tecnologia e AI, si basa su flagship use cases comuni e “motori IA” centrali, con un innovativo sistema di gestione delle informazioni e un proprio schema di sviluppo. Il piano d’azione è dunque costruito da alcuni esempi d’uso fondamentali e condivisi.

La strategia porta Generali da essere utilizzatrice a enabler di tecnologia: nascono così i modelli proprietari che vengono sviluppati anche grazie all’enorme base dati del gruppo.

Una svolta è rappresentata dal progetto di Agorai Innovation Hub di Trieste, lanciato quest’anno e che avrà la sua sede dove la Compagnia ebbe il suo primo ufficio, nel palazzo Carciotti ora in ristrutturazione, da cui Generali ha posto al centro un metodo: mettere in collegamento la ricerca accademica, il settore pubblico e quello privato, con l’obiettivo di creare innovazione sistemica.

A farne parte, importanti realtà economiche e imprenditoriali sia locali sia internazionali, insieme a un’istituzione pubblica e adenti accademici, nonché a centri di ricerca di eccellenza a livello globale. L’iniziativa fa leva sulle potenzialità delle tecnologie per guidare lo sviluppo tecnologico e scientifico verso obiettivi di miglioramento della qualità della vita, al servizio dell’uomo e delle comunità, contribuendo al benessere di una società libera, sostenibile e rigenerativa.

Il MIT è inoltre un ulteriore partner strategico di Generali, in particolare con il Laboratory for Information and Decision Systems (LIDS). La collaborazione ha l’obiettivo di studiare applicazioni pratiche per approfondire come l’IA possa offrire vantaggi competitivi al settore assicurativo.

Sul versante finanziario i conti parlano chiaro. Nei primi sei mesi del 2025 il Gruppo ha registrato un utile netto di 2,15 miliardi di euro e un risultato operativo di oltre 4 miliardi, con un progresso dell’8,7% e un Solvency Ratio al 212%. È la prova che la tecnologia, gestita con disciplina d’officina, può potenziare la redditività senza alterare i fondamentali.

Non è un caso se le aree con il più alto tasso di digitalizzazione – danni, salute, asset management – siano anche quelle che crescono con maggior slancio. Il Gruppo ha realizzato una piattaforma di innovazione aperta, in cui sono promosse partnership con istituzioni pubbliche e multilaterali – come il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e l’Insurance Development Forum – essenziali per promuovere il benessere e aumentare la resilienza climatica e le startup sono accolte come partner per l’eccellenza del business.

Il venture corporate di Generali seleziona realtà capaci di generare valore operativo: imprese dell’IA applicata all’assessment del rischio, alla gestione degli archivi, alla mobilità intelligente e alla finanza sostenibile. Non è la logica dell’investimento “passivo”, ma quella della creazione di valore: integrare soluzioni nel processo produttivo, condividere i dati, abbreviare il time to market.

Ne nasce un paradigma sorprendente nel panorama europeo. Nel 2025, fra i più assidui investitori in startup tecnologiche, insieme a fondi di venture capital, vi è una compagnia assicurativa, attiva da due secoli, che sperimenta. E tutto funziona nel migliore dei modi: l’IA, nata per ridurre i rischi e gli sprechi, diventa propulsore della crescita e della creazione di valore.

In mercati spesso divisi fra fintech d’effimera durata e corporate di solerzia intermittente, Generali dimostra che esiste una terza via: l’innovazione strutturale, quella che unisce la tradizione industriale, il capitale paziente e la ricerca scientifica. Una forma di “capitalismo tecnologico” europeo che punta al continuum, non alla frammentazione.

Trieste, dove tutto ebbe inizio, ne è quasi il simbolo: un porto antico che ora muove dati e idee. Se l’avvenire dell’IA avrà un baricentro mediterraneo, non è impossibile che passi di qui, dove la finanza torna a farsi industria.

