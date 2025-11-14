Generali Assicurazioni, utile sale a 3,3 miliardi (+14%) in nove mesi nel 2025. Cfo Borean guarda oltre: "Possiamo superare obiettivi prefissati nel piano"

I NUMERI DEL GRUPPO GENERALI

Risultati in forte miglioramento per Generali Assicurazioni, «solidi», per usare le parole degli analisti: il gruppo chiude i primi nove mesi dell’anno con numeri superiori alle attese del mercato, tali da rafforzare la convinzione di poter anche superare gli obiettivi fissati dal piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence.

Il gruppo chiude il periodo con un utile netto normalizzato pari a 3,3 miliardi di euro, in crescita del 14%, risultato che riflette una dinamica operativa particolarmente robusta. L’utile operativo raggiunge i 5,9 miliardi, con un aumento del 10,1%, trainato in modo decisivo dal segmento Danni, il cui contributo sale a 2,7 miliardi grazie a un balzo del 23,9%.

RIDOTTO IMPATTO CATASTROFI NATURALI

I premi lordi complessivi si portano a 73,1 miliardi, con un incremento del 3,7%, sostenuti soprattutto dal comparto Danni che avanza del 7,2%. L’efficienza tecnica del business emerge chiaramente dal miglioramento del combined ratio, sceso a 92,3%, in diminuzione di 1,7 punti percentuali.

Sul fronte Vita, la raccolta netta raggiunge quota 10,4 miliardi, con un apporto significativo proveniente dalle linee considerate strategiche – puro rischio, malattia, soluzioni ibride e unit-linked.

Anche gli indicatori patrimoniali confermano la solidità della compagnia: il Solvency Ratio si attesta al 214%, superiore non solo al dato di fine esercizio precedente (210%), ma anche ampiamente oltre il requisito minimo, pur mostrando un successivo assestamento attorno al 210% in seguito a operazioni straordinarie e a dinamiche di mercato.

Dopo due esercizi segnati da forti eventi catastrofali, l’anno in corso registra invece un impatto contenuto: nei primi nove mesi i sinistri legati a calamità naturali ammontano a 573 milioni, circa la metà del budget annuale previsto e comunque inferiori alle stime anche fino a metà novembre.

GENERALI SUPERA LE ATTESE

Per il direttore finanziario Cristiano Borean, tutti i settori stanno contribuendo alla crescita e la solidità finanziaria e la capacità di generare cassa permettono di creare valore per tutti gli stakeholder.

Questi risultati arrivano dopo che il Cda ha nominato Giulio Terzariol direttore generale e deputy CEO del gruppo. A tal riguardo, ha spiegato che già dall’anno scorso lavora a stretto contatto con Terzariol e che l’arrivo ufficiale di quest’ultimo ai vertici non cambia la collaborazione, anzi rafforza la capacità del management di essere presente sul business quotidiano.

Borean ha fornito anche aggiornamenti in merito ai negoziati con Natixis per creare una joint venture nell’asset management: non ha nascosto che i colloqui con il gruppo francese BPCE siano in salita, ma le discussioni proseguiranno fino alla fine dell’anno «per vedere se è possibile trovare eventualmente una soluzione». In seguito, verrà data una risposta definitiva: la scadenza per trovare un accordo è fine dicembre.