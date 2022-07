Generatore per casa/ Potente e salva elettricità: EP500Pro, le caratteristiche

In Europa (Italia inclusa), arriva il generatore per casa targato Bluetti. Il modello EP500Pro, garantisce una batteria elevata, la cui capacità totale è di 5.100Wh, annunciato lo scorso mese grazie ad una campagna tenutasi su Kickstarter.

La peculiarità di EP500Pro è di poter esser caricato mediante i pannelli solari. Non a caso il suo utilizzo sarebbe ideale per le utenze domestiche, grazie all’integrazione di un grosso inverter di tipo “onda sinusoidale” da ben 3000W e picco da ben 6000W.

Generatore per casa: le caratteristiche di EP500Pro

Il generatore per casa EP500Pro, oltre a godere di ottime caratteristiche tecniche, ha anche un design da far invidia. Infatti, non viene installato a muro, ma può camminare grazie alle sue rotelle in modo da poter esser posizionato dove meglio si crede.

Inoltre, grazie alla tecnologia plug and play, non ha bisogno di alcuna installazione, tanto da adattarsi al meglio in base alla sua collocazione.

Un altro punto forte è la sua capiente batteria LiFePO4 da 5.100W, grazie al quale riesce ad adattarsi perfettamente all’uso domestico, senza far sentire il bisogno di avere un dispositivo in più per garantire elettricità.

A garantire un’ottima autonomia domestica è la potenza da 3.000 Watt e il picco da 6.000 Watt, con cui si riesce a fare quel che si vuole all’interno di un appartamento.

Generatore per casa: le altre caratteristiche di EP500Pro

EP500Pro, oltre ad essere un ottimo generatore per casa, funge anche da gruppo di continuità o cosiddetto UPS. Infatti, qualora venisse a mancare la corrente elettrica, il modello in questione sarebbe capace di tener tutto senza il rischio di far saltare l’elettricità.

Gli elettrodomestici che potrebbero esser alimentati qualora andasse via la corrente elettrica, sono: il forno a microonde, la pompa di calore o il condizionatore, e il frigorifero.

Come abbiamo detto prima, EP500Pro potrebbe esser caricato anche tramite pannelli fotovoltaici (oltre che con la rete elettrica).











