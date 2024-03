Generazione Z “bruciata” dai cellulari/ Haidt: 4 proposte a genitori e scuola per salvare i giovani

I vantaggi della tecnologia in diversi ambiti della vita dei giovani sono evidenti, eppure poco ci si interroga sugli effetti che ha avuto sulla loro vita. Secondo lo psicologo sociale Jonathan Haidt le tecnologie digitali hanno avuto gravi impatti sulla Generazione Z, tanto da chiedere in un articolo pubblicato su The Atlantic (dal titolo “The Terrible Costs of a Phone-Based Childhood“) un cambiamento culturale per proteggere il benessere dei più giovani. Haidt ha esplorato le conseguenze negative di uno stile di vita focalizzato sull’uso di smartphone e cellulari tra i giovani, in particolare tra i nati tra il 1996 e il 2012. L’adolescenza moderna è caratterizzata da un incremento delle malattie mentali e da un calo delle interazioni sociali faccia a faccia, a cui si aggiunge un peggioramento della capacità di apprendimento e, più in generale, di un aggravamento del benessere dei giovani. Ma lo psicologo non si sofferma solo sull’analisi del fenomeno, infatti suggerisce alcune strategie per affrontarlo, a partire dalla limitazione dell’uso di smartphone e social media prima di una certa età, oltre a consigliare una scuola libera da questi dispositivi e a incoraggiare più gioco nel mondo reale.

CAOS POVERTÀ/ La crescita del debito e la mancanza di dati che non aiutano a contrastarla

«Qualcosa è andato improvvisamente e terribilmente storto per gli adolescenti» dal 2010 negli Stati Uniti, dove i tassi di depressione e ansia sono aumentati di oltre il 50% in molti studi dal 2010 al 2019. Il tasso di suicidio è aumentato del 48% per gli adolescenti di età compresa tra i 10 e i 19 anni. Per le ragazze tra i 10 e i 14 anni, è aumentato del 131%. Ma il problema non è limitato agli Stati Uniti, infatti lo psicologo riporta modelli simili in Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Paesi nordici e altri. Di pari passo i risultati scolastici sono diminuiti. Un altro aspetto da non sottovalutare è che i problemi si protraggono all’età adulta: infatti, i giovani adulti escono di meno, fanno meno sesso e mostrano meno interesse ad avere figli rispetto alle generazioni precedenti.

SCUOLA/ Ieri la tv, oggi i social: Pasolini, un maestro per salvare l'io di studenti e prof dall'apatia

GIOVANI E TECNOLOGIA, QUANDO E COME SONO NATI I PROBLEMI

«Questi sono stati gli anni in cui gli adolescenti dei Paesi ricchi hanno sostituito i loro telefoni cellulari con gli smartphone e hanno spostato gran parte della loro vita sociale online, in particolare su piattaforme di social media progettate per la viralità e la dipendenza. Una volta che i giovani hanno iniziato a portare in tasca l’intera rete Internet, disponibile giorno e notte, ciò ha modificato le loro esperienze quotidiane e i percorsi di sviluppo in tutti i settori», scrive Jonathan Haidt su The Atlantic. Lo psicologo, però, aggiunge che a “deformare” l’infanzia non è stata solo l’intrusione di smartphone e social media. «C’è una storia importante che inizia già negli anni ’80, quando abbiamo iniziato a privare sistematicamente i bambini e gli adolescenti della libertà, del gioco non supervisionato, della responsabilità e delle opportunità di assunzione di rischi, tutti fattori che promuovono la competenza, la maturità e la salute mentale. Ma il cambiamento nell’infanzia ha subito un’accelerazione all’inizio degli anni 2010, quando una generazione già privata dell’indipendenza è stata attirata in un nuovo universo virtuale che ai genitori sembrava sicuro ma che in realtà è più pericoloso, sotto molti aspetti, del mondo fisico».

Valditara: “No a classi ghetto, limite a stranieri può favorire integrazione”/ “C’è un divario da colmare”

“INFANZIA BASATA SUL TELEFONO STA FACENDO AMMALARE I GIOVANI”

«La mia tesi è che la nuova infanzia basata sul telefono, che ha preso forma circa 12 anni fa, sta facendo ammalare i giovani e sta bloccando il loro cammino verso la prosperità nell’età adulta. Abbiamo bisogno di una drastica correzione culturale, e ne abbiamo bisogno ora», l’allarme lanciato senza giri di parole da Jonathan Haidt. Secondo l’analisi dello psicologo, i cambiamenti sono iniziati lentamente tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80, prima dell’avvento di Internet e dei social, quando negli Stati Uniti molti genitori temevano che i loro figli potessero subire danni o essere rapiti se lasciati senza sorveglianza. Ma ciò spiega solo una parte della storia. Poi è arrivato il mondo virtuale, in due ondate collegate. «La prima ha danneggiato poco i Millennial. La seconda ha inghiottito la generazione Z». Quando gli adolescenti hanno abbracciato i social media subito dopo la loro comparsa, il tempo che potevano trascorrere su questi siti era limitato, perché vi si poteva accedere solo da un computer.

Nei primi anni Duemila i cellulari non avevano accesso a Internet. «Solo con l’introduzione dell’iPhone (2007), dell’App Store (2008) e di Internet ad alta velocità (che ha raggiunto il 50% delle case americane nel 2007) – e con il corrispondente passaggio alla telefonia mobile da parte di molti fornitori di social media, videogiochi e porno – è diventato possibile per gli adolescenti trascorrere quasi ogni momento di veglia online». Nessuno aveva idea di cosa stesse facendo: né i genitori né i giovani. «I ragazzi che attraversano la pubertà online sperimentano molto più spesso il confronto sociale, l’autocoscienza, la vergogna pubblica e l’ansia cronica rispetto agli adolescenti delle generazioni precedenti, il che potrebbe potenzialmente portare il cervello in via di sviluppo a uno stato abituale di difesa».

“SOCIAL MEDIA PEGGIO DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO”

«Il dibattito sull’uso degli smartphone e dei social media da parte degli adolescenti si concentra in genere, e comprensibilmente, sulla salute mentale. Ma i danni derivanti da una trasformazione dell’infanzia così improvvisa e incurante vanno ben oltre la salute mentale», prosegue Jonathan Haidt nella sua disamina su The Atlantic. «Gli adolescenti trascorrono meno tempo immersi nella loro cultura locale o nazionale. Stanno diventando adulti in un vortice confuso, senza luogo e senza storia, di storie di 30 secondi curate da algoritmi progettati per ipnotizzarli. Senza una solida conoscenza del passato e il filtraggio delle idee buone da quelle cattive – un processo che si svolge nell’arco di molte generazioni – i giovani saranno più inclini a credere a qualsiasi idea terribile diventi popolare intorno a loro, il che potrebbe spiegare perché i video che mostrano giovani che reagiscono positivamente ai pensieri di Osama bin Laden sull’America erano di tendenza su TikTok lo scorso autunno», aggiunge lo psicologo, che poi si scaglia contro i social media.

C’è chi li paragona all’industria del tabacco, sbagliando. «Gli adolescenti potevano e hanno scelto, in gran numero, di non fumare. I social media, invece, esercitano una pressione molto più forte su chi non fuma, a un’età molto più giovane e in modo più insidioso». Se le sigarette intrappolano i singoli fumatori in una dipendenza biologica, i social intrappolano una generazione in un problema di azione collettiva. «I primi sviluppatori di app hanno deliberatamente e consapevolmente sfruttato le debolezze psicologiche e le insicurezze dei giovani per spingerli a consumare un prodotto che, dopo averci riflettuto, molti vorrebbero usare di meno o non usare affatto».

COME SALVARE I GIOVANI: LE PROPOSTE DELLO PSICOLOGO

Lo psicologo, comunque, non si limita ad analizzare il problema e le sue cause, ma avanza anche delle proposte. «I giovani e i loro genitori sono bloccati in almeno quattro trappole dell’azione collettiva. Ognuna di esse è difficile da scansare per una singola famiglia, ma la fuga diventa molto più facile se le famiglie, le scuole e le comunità si coordinano e agiscono insieme». Le soluzioni sono quattro. La prima è niente smartphone prima della scuola superiore per «proteggere gli adolescenti durante i primi anni di pubertà, che sono molto vulnerabili». La seconda proposta è niente social media prima dei 16 anni, la terza è di vietare di portare il telefono a scuola, così da non poterlo usare anche nei momenti liberi. «Le scuole che si sono liberate dei telefoni sembrano sempre riferire che ciò ha migliorato la cultura, rendendo gli studenti più attenti in classe e più interattivi tra loro. Gli studi pubblicati li confermano».

L’ultima proposta coinvolge maggiormente i genitori: più indipendenza, gioco libero e responsabilità nel mondo reale. «Se i genitori non sostituiscono il tempo trascorso sullo schermo con esperienze reali che coinvolgono amici e attività indipendenti, il divieto di utilizzare i dispositivi sembrerà una privazione, non l’apertura di un mondo di opportunità». Jonathan Haidt precisa che l’obiettivo non è «eliminare completamente gli schermi, né di riportare l’infanzia esattamente com’era nel 1960», ma «creare una versione dell’infanzia e dell’adolescenza che tenga i giovani ancorati al mondo reale e al contempo li faccia prosperare nell’era digitale».











© RIPRODUZIONE RISERVATA